Papa, perseveriamo nel chiedere pace per la martoriata Ucraina

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 10 APR - "Perseveriamo nell'invocare il dono della pace per rutto il mondo, specialmente per la cara e martoriata Ucraina". Lo ha detto il Papa al Regina Coeli. Francesco ha ricordato anche il venticinquesimo anniversario dell'accordo del "Venerdì Santo" in Irlanda. Infine ha ringraziato "quanti in questi giorni mi hanno fatto pervenire espressioni di augurio. Sono riconoscente soprattutto per le preghiere". (ANSA).