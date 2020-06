Papa: con pandemia abbiamo scoperto bellezza loghi senza traffico

Città del Vaticano, 21 giu. (askanews) - La pandemia "ci ha fatto riflettere è il rapporto uomo-ambiente". Lo ha detto il Papa all'Angelus. "La chiusura ha ridotto l'inquinamento e ha fatto riscoprire la bellezza di tanti luoghi liberi dal traffico e dai rumori. Ora, con la ripresa delle attività, tutti dovremmo essere più responsabili della cura della casa comune. Apprezzo le molteplici iniziative che, in ogni parte del mondo, nascono 'dal basso' e vanno in questo senso. Ad esempio, a Roma oggi ce n'è una dedicata al fiume Tevere. Ma ce ne sono tante, in altre parti! Possano favorire una cittadinanza sempre più consapevole di questo bene comune essenziale".