Papa: p. Fortunato, da Ucraina bimbi gli mandano abbraccio

(ANSA) - KIEV, 30 MAR - "Qui in Ucraina, dove ci troviamo per portare ai bambini, ai fragili, ai feriti gli aiuti umanitari del nostro Paese, abbiamo pregato per la salute di Papa Francesco e gli auguriamo una pronta guarigione. Abbiamo bisogno della sua testimonianza e della sua Parola e da qui i bambini di Fastiv, di Irpin, di Leopoli e Kiv, mandano un grande abbraccio a Papa Francesco". Così padre Enzo Fortunato che si trova in Ucraina per la missione umanitaria "L'Italia scende in campo per la Pace", insieme alla cooperativa Auxilium, alla Comunità di Sant'Egidio e alla Figc. (ANSA).