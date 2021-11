Papa: migranti spesso usati come moneta scambio di rivalità politiche

Città del Vaticano, 29 nov. (askanews) - Papa Francesco è tornato anche oggi sul tema dei migranti definendo "deplorevole" il fatto che questi "vengano utilizzati sempre più come moneta di scambio, come pedoni di una scacchiera, vittime di rivalità politiche". Lo ha fatto con un videomessaggio inviato in occasione del 70° anniversario dell'istituzione dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim)."Come tutti sappiamo, la decisione di emigrare, di abbandonare la terra natale o il territorio di origine è senza dubbio una delle più difficili della vita", ricorda Francesco nel suo messaggio aggiungendo che "la mancanza basilare di rispetto umano alle frontiere nazionali ci sminuisce tutti nella nostra umanità"."Come si possono sfruttare la sofferenza e la disperazione per avanzare o difendere agende politiche? Come possono prevalere le considerazioni politiche quando a essere in gioco è la dignità della persona umana? - si chiede Francesco - La mancanza basilare di rispetto umano alle frontiere nazionali ci sminuisce tutti nella nostra umanità. Al di là degli aspetti politici e giuridici delle situazioni irregolari, non dobbiamo mai perdere di vista il volto umano della migrazione e il fatto che, al di sopra delle divisioni geografiche delle frontiere, facciamo parte di un'unica famiglia umana". Città del Vaticano, 29 nov. (askanews) - "Il dibattito sulla migrazione non è realmente sui migranti. - aggiunge il Papa nel suo video-messaggio - Ossia, non si tratta solo di migranti: si tratta piuttosto di tutti noi, del passato, del presente e del futuro delle nostre società". Secondo il Papa "non dobbiamo lasciarci sorprendere dal numero dei migranti, bensì incontrarci con tutti loro come persone, vedendo i loro volti e ascoltando le loro storie, cercando di rispondere il meglio possibile alle loro particolari situazioni personali e familiari". Tale risposta, non si nasconde Francesco, "richiede molta sensibilità umana, giustizia e fratellanza. Dobbiamo evitare una tentazione molto comune oggigiorno: quella di scartare tutto ciò che risulta fastidioso. È proprio questa la 'cultura dello scarto' che tante volte ho denunciato".Proprio il dramma della Pandemia, prosegue papa Bergoglio, ha portato a distinguere la presenza dei migranti in due categorie. Da un lato "nei mercati dei paesi a reddito medio-alto la manodopera migrante è molto richiesta e benaccetta come modo per compensarne la mancanza. È la riflessione del Pontefice - Dall'altro, i migranti sono generalmente rifiutati e soggetti ad atteggiamenti risentiti da parte di molte loro comunità di accoglienza. Purtroppo questo duplice standard deriva dal prevalere degli interessi economici sui bisogni e sulla dignità della persona umana. Tale tendenza è apparsa particolarmente evidente durante le 'chiusure' del Covid-19, quando molti dei lavoratori 'essenziali' erano migranti, ma non sono stati concessi loro i benefici dei programmi di aiuto economico per il Covid-19 e neanche l'accesso all'assistenza sanitaria di base e alle vaccinazioni".Il Papa, infine, fa quattro osservazioni sul tema delle migrazioni. "C'è un bisogno urgente - afferma - di trovare vie dignitose per uscire dalle situazioni irregolari. La disperazione e la speranza prevalgono sempre sulle politiche restrittive. Quante più vie legali esisteranno, meno probabile sarà che i migranti si vedano trascinati nelle reti criminali dei trafficanti di persone o nello sfruttamento e negli abusi durante il contrabbando".Poi insiste sul tema dell'integrazione che definisce "fondamentale. L'integrazione - spiega Francesco - implica un processo bidirezionale, basato sulla mutua conoscenza, sull'apertura reciproca, sul rispetto delle leggi e della cultura dei paesi di accoglienza con un vero spirito di incontro e di arricchimento reciproco". "In troppi paesi - aggiunge il Papa - si negano ai lavoratori migranti i benefici e la stabilità della vita familiare a causa d'impedimenti legali" ed, infine, chiede "la comunità internazionale deve affrontare con urgenza le condizioni che danno luogo alla migrazione irregolare, facendo così della migrazione una scelta ben informata e non una necessità disperata". Da qui la richiesta perchè vengano messe in atto "urgentemente sforzi per creare migliori condizioni economiche e sociali affinché l'emigrazione non sia l'unica opzione per chi cerca pace, giustizia, sicurezza e pieno rispetto per la dignità umana".