Papa: per l'Italia auspico 'un governo di collaborazione'

Città del Vaticano, 6 nov. (askanews) - "Il nuovo governo inizia ora e io auguro sempre il meglio ad un governo perché il governo è per tutti e io spero che possa portare l'italia avanti". Lo ha detto papa Francesco, rispondendo ad una domanda di un giornalista sull'aereo che lo riportava in Italia dal Bahrein.Francesco si è, quindi, rivolto alle forze politiche invitandole ad avere un atteggiamento di "responsabilità". "E vorrei dire agli altri, a quelli che sono contrari al partito vincitore di collaborare davanti alle criticità" perchè in questi casi, ha spiegato, "la collaborazione è necessaria. Serve un governo di collaborazione. Io la chiamo responsabilità. - ha aggiunto - e invece ti fanno cadere se non ti piace una cosa o l'altra".infine ha ricordato che "l'italia dall'inizio del secolo fino ad oggi ha avuto almeno 20 governi. Ma finiamola con questi scherzi", ha concluso.