Papa: in Africa, viaggio di pace

(ANSA) - AEREO PAPALE, 4 SET - "Invito tutti ad unirvi alla mia preghiera perché Dio, Padre di tutti, consolidi in tutta l'Africa, la riconciliazione fraterna, unica speranza per una pace solida e duratura. #ViaggioApostolico #Mozambico #Madagascar #Maurizio". Lo afferma Papa Francesco in un tweet diffuso al momento di partire per il suo viaggio in Africa. "Speriamo che questo viaggio, un po' lungo, dia dei frutti. Grazie della compagnia, grazie dell'aiuto". Cosi Papa Francesco si è rivolto ai giornalisti al seguito, salutandoli durante il volo che lo ha condotto a Maputo, in Mozambico. Questa mattina, alle 7.00, prima di lasciare Casa Santa Marta per recarsi all'aeroporto, Papa Francesco ha incontrato alcune persone accolte dal Centro Astalli e dalla Comunità di Sant'Egidio e provenienti da Mozambico, Madagascar e Mauritius, sue mete in questo viaggio apostolico. Il gruppo era accompagnato dall'Elemosiniere, card. Konrad Krajewski.