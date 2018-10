[L’esclusiva] “Ci vorrebbe un concilio”. Così Papa Giovanni fece nascere l’assemblea che cambiò la storia della Chiesa

“Ci vorrebbe un concilio”. Parola di papa Giovanni, confidata al fedele segretario Loris Capovilla che riporta nelle sue agende del 1958 i tre cenni al concilio a lui affidati dal papa iniziati addirittura il 30 ottobre, soltanto due giorni dopo l’elezione che era avvenuta la sera del 28 ottobre. La prima comunicazione ufficiale dallo stesso pontefice avverrà il 25 gennaio 1959 in una sala del monastero benedettino annesso alla Basilica di san Paolo fuori le mura. Quell’annuncio è rimasto scolpito nella storia poiché lascio attoniti e increduli presenti e lontani: nessuno poteva immaginare come tutto sarebbe cambiato nella Chiesa cattolica, ma anche nel rapporto tra le varie religioni e chiese cristiane dopo la conclusione di quell’evento.

Non è un caso che il concilio, fin dal primo annuncio è stato oggetto di accurati e molteplici studi e ricerche storiche e che papa Giovanni oggi santo sia stato un grandissimo papa avendo convocato e avviato il concilio più grande della storia. Se quasi tutto finora era stato scoperto, meno chiare ne sono state le origini nel cuore e nella mente di Roncalli, il figlio di contadini diventato successore diPietro.

Lo stesso Capovilla aveva fatto cenno in alcune circostanze a generiche anticipazioni sull’origine del concilio, anche perché lo stesso Giovanni XXIII ne aveva parlato con il cardinale Ruffini in novembre ma nessuno finora aveva una qalche documentazione scritta sui propositi del successore di Pio XII.

Tiscali.it è in grado, finalmente, quasi alla vigilia del sessantesimo anno dell’annuncio straordinario di Giovanni XXIII, di mostrare i primissimi documenti scritti che rivelano e confermano come l’idea di voler fare un concilio Giovanni XXIII l’avesse nel cuore dal primo momento da papa, sebbene non ne avesse parlato apertamente con alcuno e non fosse una pubblica notizia.

La fonte che consente agli storici di fissare la nascita dell’idea conciliare di Roncalli subito dopo l’elezione a vescovo di Roma sono le agende di Capovilla, morto da cardinale centenario nel 2016 ma che allora era il segretario fidato del patriarca di Venezia voluto anche da papa.

I giorni successivi all’elezione di un papa sono giorni intensi e convulsi e non c’è tempo neppure per un segretario scrupoloso e puntuale come era Capovilla di dilungarsi nel documentare gli avvenimenti e le parole del nuovo papa.

E così i tre cenni riportati nell’agenda dell’autunno 1958, fissano il fatto annunciato, lasciano intendere la sorpresa e anche una certa incredulità del segretario a motivo delle circostanze che non avrebbero mai ispirato un progetto tanto ardito in un uomo di 77 anni se quell’uomo non si fosse chiamato Giovanni XXIII. Nessuno immaginava la svolta che aveva in animo e come quella svolta avrebbe arato in profondità la storia della Chiesa.

Gli appunti di Capovilla venivano vergati sull’agenda la sera quando sceglieva parole e gesti ritenuti significativi. Sentore dal papa parlare di concilio come di una possibilità cui stesse pensando lo aveva gettato nel panico perché si rendeva conto che si trattava di una vera impresa.

La prima in assoluto la parola concilio viene riportata la sera del giovedì 30 ottobre 1958. Si tratta di una sola parola, seguita da un interrogativo. Scrive Capovilla con inchiostro azzurro chiaro: “La prima parola dopo il rosario: il CONCILIO (sic nel testo - ndr), ma en passant, da storico” Non va infatti dimenticato che Roncalli era un esperto distoria della Chiesa e aveva dato alle stampe alcuni volumi interessanti sull’azione pastorale di san Carlo Borromeo che tanto si era prodigato per l’applicazione del Concilio diTrento.

Ma Capovilla aggiunge un indizio molto interessante tornando a utilizzare l’inchiostro scuro e mettendo le parole tra parentesi (due giorni di conversazioni con i cardinali portano a galla un’idea?). Si delinea qui la schermaglia tra Roncalli e il segretario cui il papa confidava tutto magari quasi per registrare le prime impressioni che suscitavano le sue idee piuttosto insolite in un pontefice. Papa Giovanni che sognava scenari grandiosi e il segretario preoccupato che sollevava dubbi prudenziali poiché le visioni giovannee lo turbavano non poco.

Ma la storia di un’idea era solo all’inizio. L’agenda torna a riparlarne tre giorni dopo, il 2 novembre, domenica dedicata ai defunti. Dopo aver annotato il viaggio di ritorno da Venezia, Capovilla torna sulla stria del concilio.

“Un Concilio? [Grande parola. Pare che il seme debba essere gettato. Resto assorto quando alle 22 il papa me ne parla]. Stamane deve averne parlato col card. Ruffini”.

L’ultimo riferimento al concilio in agenda si trova il 20 dicembre, poco più di un mese prima del grande annuncio pubblico.

“Deliziosa lezione – scrive Capovilla - : … solo quando avrai messo il tuo io sotto i piedi, sarai libero…”. A proposito del Concilio!”.

Si tratta davvero di una preziosa lezione che il papa ripete al suo segretario ancora titubante si vede di fronte a quella grande idea che Giovanni ha preso sempre di più come una ispirazione dall’alto e che pensa sia realizzabile solo con l’aiuto di Dio e l’accompagnamento dello Spirito Santo. Il papa infatti aveva coscienza di tutte le obiezioni che Capovilla frapponeva, ma più pensava a quella ispirazione ardimentosa più si andava convincendo che andava realizzata proprio perché da solo non ne sarebbe stato capace.

A tanti anni di distanza, avendo a disposizione tanti documenti di quello che si sarebbe svolto e considerando quanta resistenza il concilio ha suscitato nella Chiesa, si può sostenere che senza un sostegno dall’alto la grande idea sarebbe fallita. E invece quell’idea è stata così feconda che oggi si assiste all’azione di un papa dal nome di Francesco che le grandi visioni di Giovanni XXIII sta a mano a mano realizzando.