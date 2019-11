Papa: giovani che non ridono sono come zombie

Roma, 25 nov. (askanews) - All'interno di "una società frenetica e focalizzata sull'essere solo competitivi e produttivi" è "abituale vedere che una persona, una comunità o persino un'intera società possono essere altamente sviluppate all'esterno, ma con una vita interiore povera e ridotta, con l'anima e la vitalità spente. Tutto diventa noioso, non sognano più, non ridono, non giocano, non conoscono il senso della meraviglia e della sorpresa. Come zombi, il loro cuore ha smesso di battere a causa dell'incapacità di celebrare la vita con gli altri". Lo dice Papa Francesco incontrando i giovani nella Cattedrale di Santa Maria Immacolata di Tokyo."Quanta gente nel mondo è materialmente ricca, ma vive come schiava di una solitudine senza eguali - aggiunge il Papa - Penso alla solitudine che sperimentano tante persone, giovani e adulti, delle nostre società prospere, ma spesso così anonime. Madre Teresa, che lavorava tra i più poveri dei poveri, una volta disse una cosa profetica: "La solitudine e la sensazione di non essere amati è la povertà più terribile"".