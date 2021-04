Non è comunismo, ma cristianesimo allo stato puro la riforma proposta da Francesco alla Chiesa di oggi, modulata sull’esempio della prima comunità cristiana al tempo degli apostoli, che ruotava su una visione di vita non basata sulla proprietà privata ma sulla condivisione dei beni nella misura del bisogno di ciascuno. Per spiegare con chiarezza la portata di questa rivoluzione il papa ha preso lo spunto dall’odierna Domenica della Misericordia e ricorrendo a uno dei neologismi tipici del linguaggio bergogliano: misericordiare e misericordiati, ha rilanciato un vero e proprio manifesto della riforma cristiana che non può essere altro da una testimonianza concreta nella storia della misericordia di Dio.

Misericordia e condivisione dei beni

“Tutto – ha spiegato Francesco nell’omelia della Messa celebrata nella chiesa di Santo Spirito in Sassia, santuario della Divina Misericordia, vicinissimo al Vaticano - nasce da qui, dalla grazia di essere misericordiati”, ossia dall’aver ricevuto perdono e amore gratuito da parte di Dio che sana le nostre colpe e le nostre fragilità esistenziali. “Da qui – ha aggiunto il papa - comincia il cammino cristiano. Se invece ci basiamo sulle nostre capacità, sull’efficienza delle nostre strutture e dei nostri progetti, non andremo lontano. Solo se accogliamo l’amore di Dio potremo dare qualcosa di nuovo al mondo. Così hanno fatto i discepoli: misericordiati, sono diventati misericordiosi. Gli Atti degli Apostoli raccontano che «nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune». Non è comunismo, è cristianesimo allo stato puro. Ed è tanto più sorprendente se pensiamo che quegli stessi discepoli poco prima avevano litigato su premi e onori, su chi fosse il più grande tra di loro. Ora condividono tutto, hanno «un cuore solo e un’anima sola».

Dalla Teoria alla pratica

Dalla teoria della misericordia alla pratica della misericordia: “Sorella, fratello, - è l’interrogativo permanente di Francesco ai cristiani - vuoi una prova che Dio ha toccato la tua vita? Verifica se ti chini sulle piaghe degli altri. Oggi è il giorno in cui chiederci: “Io, che tante volte ho ricevuto la pace di Dio, il suo perdono, la sua misericordia, sono misericordioso con gli altri? Io, che tante volte mi sono nutrito del suo Corpo, faccio qualcosa per sfamare chi è povero?”. Non rimaniamo indifferenti. Non viviamo una fede a metà, che riceve ma non dà, che accoglie il dono ma non si fa dono. Siamo stati misericordiati, diventiamo misericordiosi. Perché se l’amore finisce con noi stessi, la fede si prosciuga in un intimismo sterile. Senza gli altri diventa disincarnata. Senza le opere di misericordia muore. Chiediamo la grazia di diventare testimoni di misericordia. Solo così la fede sarà viva. E la vita sarà unificata. Solo così annunceremo il Vangelo di Dio, che è Vangelo di misericordia”.

Il manifesto della riforma di Francesco

La Riforma della Chiesa e della Curia romana che Francesco sogna richiede un cambiamento anche nel modo di pensare Dio. Si tratta di passare dal vederlo e viverlo come giudice e padrone inflessibile al Dio Padre, Dio Amore, Dio misericordia come lo ha presentato Gesù e gli apostoli hanno compreso dopo la risurrezione. Alla maniera che la risurrezione di Gesù ha cambiato la coscienza e la vita degli apostoli, così deve avvenire per la Chiesa di oggi. Francesco ha cura di disinnescare la paura nei confronti di Dio che magari tiene lontani anche dalla confessione dei propri peccati. “Al centro della Confessione non ci siamo noi con i nostri peccati, ma Dio con la sua misericordia. Non ci confessiamo per abbatterci, ma per farci risollevare. Ne abbiamo tanto bisogno, tutti. Ne abbiamo bisogno come i bimbi piccoli, tutte le volte che cadono, hanno bisogno di essere rialzati dal papà. Anche noi cadiamo spesso. E la mano del Padre è pronta a rimetterci in piedi e a farci andare avanti.

Il sacramento della confessione

Questa mano sicura e affidabile è la Confessione. È il Sacramento che ci rialza, che non ci lascia a terra a piangere sui pavimenti duri delle nostre cadute. È il Sacramento della risurrezione, è misericordia pura. E chi riceve le Confessioni deve far sentire la dolcezza della misericordia, di Gesù che perdona tutto”. In un tweet diffuso oggi, Francesco scrive: "Il Signore non vuole che ripensiamo continuamente alle nostre cadute, ma che guardiamo a Lui, che nelle cadute vede dei figli da rialzare, nelle miserie vede dei figli da amare con misericordia”. Curiosamente ua delle critiche nei confronti di Francesco da parte di cattolici intransigenti è proprio la sua manica larga nei confronti di coloro che peccano, dimenticando che esiste anche un giudizio di Dio e un castigo conseguente.

Messa con detenuti e rifugiati

Al termine della messa il papa ha recitato il Regina Caeli e salutato i presenti alla celebrazione eucaristica: un gruppo di detenuti e di detenute dal carcere di Regina Cæli, Rebibbia femminile e Casal del Marmo di Roma, alcune Suore Ospedaliere della Misericordia, una rappresentanza di infermieri dell’Ospedale di S. Spirito in Sassia, alcune persone con disabilità, una famiglia di migranti dall’Argentina, dei giovani rifugiati provenienti da Siria, Nigeria ed Egitto, tra cui due persone egiziane appartenenti alla Chiesa copta e un volontario Caritas siriano appartenente alla Chiesa cattolica sira.