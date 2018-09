Papa: Gesù ci guarisce dalla paura e dal rischio di emarginare

Città del Vaticano, 9 set. (askanews) - L'episodio del Vangelo proposto dalla liturgia nella domenica odierna, che riporta l'episodio del miracolo della guarigione da parte di Gesù del sordomuto, ci presenta "innanzitutto la guarigione dalla malattia e dalla sofferenza fisica" operata dal Cristo "per restituire la salute del corpo, anche se questa finalità non è completamente raggiungibile nell'orizzonte terreno, nonostante gli sforzi della scienza e della medicina". Ma presenta anche una seconda guarigione, "forse più difficile, ed è la guarigione dalla paura che ci spinge ad emarginare l'ammalato, il sofferente, il disabile". Lo ha detto stamane Papa Francesco nel corso della recita dell'Angelus domenicale in piazza San Pietro.Francesco ha detto, rivolgendosi ai fedeli, che "ci sono molti modi di emarginare, anche con una pseudo pietà o con la rimozione del problema; si resta sordi e muti di fronte ai dolori delle persone segnate da malattie, angosce e difficoltà". Non solo: "Troppe volte - ha voluto aggiungere - l'ammalato e il sofferente diventano un problema, mentre dovrebbero essere occasione per manifestare la sollecitudine e la solidarietà di una società nei confronti dei più deboli". "Si tratta - ha proseguito - di aprirci alle necessità dei nostri fratelli sofferenti e bisognosi di aiuto, rifuggendo l'egoismo e la chiusura del cuore".Un Gesù, ripercorre il brano evangelico il Papa, che " condusse in disparte lontano dalla folla" l'ammalato. "In questa occasione, come in altre, Gesù - ha spiegato - agisce sempre con discrezione. Non vuole fare colpo sulla gente, non è alla ricerca della popolarità o del successo, ma desidera soltanto fare del bene alle persone. Con questo atteggiamento, - ha concluso - Egli ci insegna che il bene va compiuto senza clamori e senza ostentazione".