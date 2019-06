Roma, 29 giu. (askanews) - "In questa festa dei Patroni principali di Roma auguro ogni bene ai romani e a quanti vivono in questa città. Esorto tutti a reagire con senso civico ai segni di degrado morale e materiale che purtroppo anche a Roma si riscontrano". Lo ha detto papa Francesco al termine della preghiera dell'Angelus in occasione della solennità di San Pietro e Paolo.