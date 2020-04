Papa Francesco prega per anziani isolati nelle Rsa:'hanno paura'

Roma, 15 apr. (askanews) - Papa Francesco alza la sua voce e leva la sua preghiera per gli anziani che affrontano la tragedia del Coronavirus "da soli nelle case di riposo" . Per quelli che li ci vivono e "sono rimasti soli" come per quelli che nella Rsa "si sono ammalati e quelli che sono deceduti". "Preghiamo per tutti loro: hanno paura di morire, di morire da soli", ha detto visibilmente commosso e provato Papa Bergoglio nel corso della messa mattutina che celebra nella nella cappella della casa Santa Marta in Vaticano."Preghiamo - ha affermato al microfono aprendo la celebrazione eucaristica mattutina- per gli anziani. Specialmente per gli isolati o nelle case di riposo. Preghiamo perchè il Signore stia loro vicino in questo momento. Sono le nostre radici e la nostra storia. Ci hanno dato fede, tradizione, senso di appartenere a una Patria" e oggi "sentono questa pandemia come cosa aggressiva per loro"