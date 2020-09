A un mondo malato di consumismo Francesco chiede libertà dal cellulare

Consumismo e strapotere del cellulare sono due sintomi evidenti della difficoltà nella società attuale di realizzare l’ecologia integrale. Secondo papa Francesco sono un sintomo di persone ripiegate su di sé, incapaci di relazioni vere e fraterne, disinteressate alle urgenze ecologiche. La cura degli ultimi e del creato è un compito che riguarda tutti “specialmente i responsabili delle nazioni e delle attività produttive. Serve la volontà reale di affrontare alla radice le cause degli sconvolgimenti climatici in atto. Non bastano impegni generici – parole, parole… – e non si può guardare solo al consenso immediato dei propri elettori o finanziatori. Occorre guardare lontano, altrimenti la storia non perdonerà”.

L’intervento sull’ecologia integrale

L’occasione di questo nuovo intervento del papa sull’ecologia integrale a pochi giorni dall’uscita del libro Terrafutura che raccoglie tre dialoghi sull’ecologia del papa con Carlo Petrini. Il promotore dello Slow Food, molto colpito dalla carica ecologica e sociale intensa dell’enciclica Laudato si’ ha dato vita nel 2018 alle Comunità Laudato si’, con l’intento di occuparsi degli ultimi e dell’ambiente. Presente all’udienza anche Petrini che Francesco chiama con il nomignolo piemontese affettuoso Carlin. La pandemia lo ha dimostrato: “la salute dell’uomo non può prescindere da quella dell’ambiente in cui vive. È poi evidente che i cambiamenti climatici non stravolgono solo gli equilibri della natura, ma provocano povertà e fame, colpiscono i più vulnerabili e a volte li obbligano a lasciare la loro terra. L’incuria del creato e le ingiustizie sociali si influenzano a vicenda: si può dire che non c’è ecologia senza equità e non c’è equità senza ecologia”.

La contemplazione

Per meglio chiarire il suo pensiero il papa incoraggiando le Comunità a continuare con laboriosità a occuparsi degli ultimi e dell’ecologia ha suggerito due parole chiave dell’ecologia integrale: contemplazione e compassione. A proposito della compassione Francesco ha osservato che oggi, “la natura che ci circonda non viene più ammirata, contemplata, ma “divorata”. Siamo diventati voraci, dipendenti dal profitto e dai risultati subito e a tutti i costi. Lo sguardo sulla realtà è sempre più rapido, distratto, superficiale, mentre in poco tempo si bruciano le notizie e le foreste. Malati di consumo. Questa è la nostra malattia! Malati di consumo. Ci si affanna per l’ultima “app”, ma non si sanno più i nomi dei vicini, tanto meno si sa più distinguere un albero da un altro”. Per non dimenticare, bisogna tornare a contemplare; per non distrarci in mille cose inutili, occorre ritrovare il silenzio. “Perché il cuore non diventi infermo, serve fermarsi. Non è facile. Bisogna, ad esempio, liberarsi dalla prigionia del cellulare, per guardare negli occhi chi abbiamo accanto e il creato che ci è stato donato”. Chi sa contemplare “non sta con le mani in mano, ma si dà da fare concretamente. La contemplazione ti porta all’azione, a fare”.

La compassione

Avere compassione, poi, “non è dire: “questo mi fa pena…”, compassione è “patire con” –, se va oltre le scuse e le teorie, per vedere negli altri dei fratelli e delle sorelle da custodire”. La compassione è un guardare gli altri con gli occhi di Dio. “La sua compassione è il contrario della nostra indifferenza. L’indifferenza – mi permetto la parola un po’ volgare – è quel menefreghismo che entra nel cuore, nella mentalità, e che finisce con un “che si arrangi”. La compassione è il contrario dell’indifferenza. Vale anche per noi: la nostra compassione è il vaccino migliore contro l’epidemia dell’indifferenza. “Non mi riguarda”, “non tocca a me”, “non c’entro”, “è cosa sua”: ecco i sintomi dell’indifferenza”. Invece, chi ha compassione passa dal “di te non m’importa” al “tu sei importante per me”. O almeno “tu tocchi il mio cuore”. Però la compassione non è un bel sentimento, non è pietismo, è creare un legame nuovo con l’altro. È farsene carico, come il buon Samaritano che, mosso da compassione, si prende cura di quel malcapitato che neppure conosce. Il mondo ha bisogno di questa carità creativa e fattiva, di gente che non sta davanti a uno schermo a commentare, ma di gente che si sporca le mani per rimuovere il degrado e restituire dignità. Avere compassione è una scelta: è scegliere di non avere alcun nemico per vedere in ciascuno il mio prossimo. E questa è una scelta”.

Lo scandaloso spreco delle cose

Compassione “non vuol dire diventare molli e smettere di lottare. Anzi, chi ha compassione entra in una dura lotta quotidiana contro lo scarto e lo spreco, lo scarto degli altri e lo spreco delle cose. Fa male - dice Francesco - pensare a quanta gente viene scartata senza compassione: anziani, bambini, lavoratori, persone con disabilità… Ma è scandaloso anche lo spreco delle cose. La FAO ha documentato che, nei Paesi industrializzati, vengono buttate via più di un miliardo – più di un miliardo! – di tonnellate di cibo commestibile! Questa è la realtà. Aiutiamoci, insieme, a lottare contro lo scarto e lo spreco, esigiamo scelte politiche che coniughino progresso ed equità, sviluppo e sostenibilità per tutti, perché nessuno sia privato della terra che abita, dell’aria buona che respira, dell’acqua che ha il diritto di bere e del cibo che ha il diritto di mangiare”. Dal momento che le Comunità Laudato si’ accolgono credenti e non credenti, al termine dell’incontro Francesco non ha dato la benedizione apostolica, ma si è limitato a una battuta molto gradita ai presenti: “A coloro di voi che pregano, chiedo di pregare, e a chi non prega, almeno mandatemi buone onde, ne ho bisogno!”.