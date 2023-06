Papa Francesco: 'Le apparizioni della Madonna non sempre sono vere'

Roma, 4 giu. - (Adnkronos) - Le apparizioni della Madonna? "Non cercare lì, perché quello è uno strumento della devozione mariana che non sempre è vero. A volte sono immagini della persona. Ci sono immagini della Madonna che sono vere, ma mai la Madonna ha attirato a sé. A me la Madonna piace vederla col dito verso l'alto, che indica Gesù". Lo ha osservato il Papa intervenendo negli studi Rai di 'A sua immagine'. Parole chiare che fanno venire in mente le presunte apparizioni mariane a Trevignano dove una commissione diocesana è al lavoro per portare chiarezza e per stabilire se si sia in presenza di fenomeni soprannaturali o meno. "Quando una devozione mariana è incentrata troppo su se stessa non va bene. Non va bene sia nella persona devota sia nelle persone che la portano avanti", ha detto il Papa.

"A volte - ha osservato il Pontefice- ci sono state apparizioni vere della Madonna, ma sempre con lei che ha segnalato Gesù. Come ha detto nelle nozze di Cana, segnalando Gesù. Ma quando la devozione è incentrata troppo su se stessa non va bene". Quindi ha scandito: le apparizioni? "Non cercare lì, perché quello è uno strumento della devozione mariana che non sempre è vero. A volte sono immagini della persona. Ci sono immagini della Madonna che sono vere, ma mai la Madonna ha attirato a sé. A me la Madonna piace vederla col dito verso l'alto, che indica Gesù".

Qualche giorno fa, il vescovo di Civita Castellana, mons. Marco Salvi, ha chiesto a tutti di fare un passo indietro, invitando i fedeli a non prendere parte ad incontri pubblici e chiedendo ai sacerdoti del Paese di astenersi dal dire la loro pubblicamente sulle presunte apparizioni. Un invito finalizzato a consentire una decisione serena sulle presunte apparizioni che il giorno 3 di ogni mese portano persone a riunirsi con la presunta veggente Gisella Cardia sulla spianata che sovrasta il lago di Bracciano.

"Ho già parlato abbastanza, non è servito a nulla", le parole do Cardia, contattata dall’Adnkronos dopo le parole del Papa sulle apparizioni mariane. "Avete già fatto abbastanza", ha aggiunto riferendosi al clamore mediatico sulla vicenda.