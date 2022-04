L'appello di Papa Francesco per l'Ucraina: 'La pace è possibile, i leader ascoltino la gente'

La richiesta di pace di papa Francesco da urgente si è fatta pressante verso i leader politici che stanno cedendo all’involuzione di dare sempre più armi per superare il conflitto in Ucraina, una guerra definita senza mezze misure un oltraggio alla pace. Mentre la diplomazia pontificia continua l’azione discreta per smussare angoli e asperità tra i protagonisti diretti e indiretti della contesa sanguinosa, il papa ha messo in moto quasi ogni giorno sul piano pastorale un attacco senza precedenti alla cultura della guerra come via di riequilibrio dei poteri geopolitici attuali. E va parlando di pace masticata poco dai potenti in lotta. Il nucleo del suo pensare la pace lo si ritrova nell’appello lanciato dopo la recita del Regina coeli di oggi domenica della Divina Misericordia, e giorno della Marcia della pace da Perugia ad Assisi cui il papa esprime sostegno pieno. “A tutti chiedo di accrescere la preghiera per la pace e di avere il coraggio di dire, di manifestare che la pace è possibile.

I leader politici, per favore, ascoltino la voce della gente, che vuole la pace, non una escalation del conflitto”. Una messa in guardia del papa dalla tentazione di protrarre troppo la guerra in Ucraina. La chiarezza di Francesco in mezzo ai bilancini dei discorsi divisivi sul conflitto fa tornare alla mente un altro grande leader della non violenza, molto ammirato ma poco ascoltato come capita al papa. “Che differenza c’è tra morti, orfani, e senzatetto, - sosteneva Gandhi - se la folle distruzione passa sotto il nome di totalitarismo o sotto quello di libertà e democrazia?”. Il pericolo dell’ipocrisia sul tema della pace può colpire anche le chiese cristiane come dimostra la confusione e il frazionismo tra i cristiani ortodossi ma anche tra cattolici dove sembra prevalere rancore anziché spirito di fratellanza. Con molta delicatezza il papa chiarisce proprio l’estraneità del rancore dalla fede che richiede invece di puntare alla conversione di ciascuno nel segno dell’amore. Si tratta di una scelta di coscienza prima che di schieramento politico. Se il cuore non si converte, la politica non potrà giungere a una pace giusta e stabile. C’è bisogno di ripensare in grande la pace se non si vuole trovarsi tutti affogati in un bicchiere d’acqua.

“Oggi – ha ricordato Francesco - varie Chiese orientali, cattoliche e ortodosse, e anche diverse comunità latine, celebrano la Pasqua secondo il calendario giuliano. Noi l’abbiamo celebrata domenica scorsa, secondo il calendario gregoriano. Porgo loro i miei auguri più cari: Cristo è risorto, è risorto veramente! Sia Lui a colmare di speranza le buone attese dei cuori. Sia Lui a donare la pace, oltraggiata dalla barbarie della guerra. Proprio oggi ricorrono due mesi dall’inizio di questa guerra: anziché fermarsi, la guerra si è inasprita. È triste che in questi giorni, che sono i più santi e solenni per tutti i cristiani, si senta più il fragore mortale delle armi anziché il suono delle campane che annunciano la risurrezione; ed è triste che le armi stiano sempre più prendendo il posto della parola”. Questo discorso riesce duro a tanta gente che si ritiene più cristiana del papa stesso. Se i leader politici vanno in ordine sparso o in una unità apparente, incomprensibile per la gente, le Chiese devono fare la loro parte.

Tutti i cristiani sono chiamati a farla, cominciando a ripensare il modo di essere cristiani tornando al Vangelo e superando scorie di secoli di lotte e divisioni. Diventa importante per incamminarsi nel rinnovato orizzonte di pace, ridefinire il ruolo e l’atteggiamento dei cristiani. Anche per questo il papa ha spiegato l’icona dell’apostolo Tommaso che si dichiara incredulo nella risurrezione fin tanto che non toccherà di persona le piaghe di Cristo risorto. Tommaso dubita di Dio. Anche noi – riflette Francesco - siamo come Tommaso, con gli stessi dubbi, gli stessi ragionamenti. Ma raccontandoci la storia di Tommaso, il Vangelo ci dice che “il Signore non cerca cristiani perfetti. Il Signore non cerca cristiani perfetti. Io vi dico: ho paura quando vedo qualche cristiano, qualche associazione di cristiani che si credono i perfetti. Il Signore non cerca cristiani perfetti; il Signore non cerca cristiani che non dubitano mai e ostentano sempre una fede sicura. Quando un cristiano è così, c’è qualcosa che non va. No, l’avventura della fede, come per Tommaso, è fatta di luci e di ombre. Se no, che fede sarebbe? Essa conosce tempi di consolazione, di slancio e di entusiasmo, ma anche stanchezze, smarrimenti, dubbi e oscurità. Il Vangelo ci mostra la “crisi”