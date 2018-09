[L’analisi] L’attacco alla finta anti-mafia e al populismo rabbioso senza sorriso. Le stoccate di Francesco

Davanti all’avanzare della mafia e dei populismi espressione dell’egoismo, papa Francesco ha rilanciato un modello di essere cristiani alternativi a chi vive per sé, inseguendo il denaro e il potere. Questo modello non significa un’accettazione passiva della Chiesa, ma un impegno comune a vivere secondo il Vangelo. In un dialogo franco tra ecclesiastici e laici. Specialmente ai giovani Francesco ha chiesto di essere coraggiosi e quando si pensa di essere dei “mangiapreti” occorre dire chiaro al prete o al vescovo perché non ci si fida di loro. Per facilitare questo dialogo schietto il clero deve cambiare mentalità e imporsi di fare la predica domenicale senza superare gli otto minuti. I suoi pensieri innovativi sono stati seminati un po’ in tutti i discorsi tenuti durante la visita apostolica a Piazza Armerina e a Palermo per ricordare il 25.mo dall’uccisione del beato don Pino Puglisi per mano della mafia. Ma proprio l’omelia della messa in ricordo del sacerdote assassinato non perché facesse appelli antimafia ma perché costituiva ad essa un’alternativa di vita, “seminava il bene, tanto bene” può essere vista come una sintesi del messaggio che Francesco rivolge dalla Sicilia a tutti per guardare il futuro e costruirlo al di fuori degli egoismi . Sull’esempio di Puglisi, prete assassinato dalla mafia. La sua vita è stata un invito che vale per tutti: scegliere tra amore ed egoismo.

Il diavolo entra dalle tasche

"L’egoista – ha detto il papa - pensa a curare la propria vita e si attacca alle cose, ai soldi, al potere, al piacere. Allora il diavolo ha le porte aperte. Il diavolo “entra dalle tasche”, se tu sei attaccato ai soldi. Il diavolo fa credere che va tutto bene ma in realtà il cuore si anestetizza con l’egoismo. L’egoismo è un’anestesia molto potente. Questa via finisce sempre male: alla fine si resta soli, col vuoto dentro. La fine degli egoisti è triste: vuoti, soli, circondati solo da coloro che vogliono ereditare”. Testimoniare il vangelo significa non vivere per sé ma donando la vita per gli altri. Don Pino lo insegna: “Non viveva per farsi vedere, non viveva di appelli anti-mafia, e nemmeno si accontentava di non far nulla di male, ma seminava il bene, tanto bene. La sua sembrava una logica perdente, mentre pareva vincente la logica del portafoglio. Ma padre Pino aveva ragione: la logica del dio-denaro è sempre perdente". Di qui la proposta di Francesco ai cristiani, modulata sull’esempio di don Pino Puglisi. "Dio ci liberi da una vita piccola, che gira attorno ai “piccioli”. Ci liberi dal pensare che tutto va bene se a me va bene, e l’altro si arrangi. Ci liberi dal crederci giusti se non facciamo nulla per contrastare l’ingiustizia. Chi non fa nulla per contrastare l’ingiustizia non è un uomo o una donna giusto. Ci liberi dal crederci buoni solo perché non facciamo nulla di male".

Il cuore del messaggio

E poi ecco una sintesi del pensiero cristiano di Francesco per questo nostro tempo: "Agli altri la vita si dà, agli altri la vita si dà, non si toglie. Non si può credere in Dio e odiare il fratello, togliere la vita con l’odio. Lo ricorda la prima lettura: «se uno dice: "Io amo Dio" e odia suo fratello è un bugiardo» . Un bugiardo, perché sbugiarda la fede che dice di avere, la fede che professa Dio-amore. Dio-amore ripudia ogni violenza e ama tutti gli uomini. Perciò la parola odio va cancellata dalla vita cristiana; perciò non si può credere in Dio e sopraffare il fratello. Non si può credere in Dio ed essere mafiosi. Chi è mafioso non vive da cristiano, perché bestemmia con la vita il nome di Dio-amore. Oggi abbiamo bisogno di uomini e di donne di amore, non di uomini e donne di onore; di servizio, non di sopraffazione. Abbiamo bisogno di camminare insieme, non di rincorrere il potere. Se la litania mafiosa è: “Tu non sai chi sono io”, quella cristiana è: “Io ho bisogno di te”. Se la minaccia mafiosa è: “Tu me la pagherai”, la preghiera cristiana è: “Signore, aiutami ad amare”. Perciò ai mafiosi dico: cambiate, fratelli e sorelle! Smettete di pensare a voi stessi e ai vostri soldi. Tu sai, voi sapete, che “il sudario non ha tasche”. Voi non potrete portare niente con voi. Convertitevi al vero Dio di Gesù Cristo, cari fratelli e sorelle! Io dico a voi, mafiosi: se non fate questo, la vostra stessa vita andrà persa e sarà la peggiore delle sconfitte".

Oltre il celebre appello ai mafiosi di papa Wojtyla

A ben vedere Francesco fa eco all’appello di san Giovanni Paolo II lanciato alla conversione dei mafiosi nel celebre discorso della Valle dei templi. Ma a differenza di quell’appello Francesco suggerisce anche una parte costruttiva, un’alternativa alla cultura mafiosa per liberarsene. In qualche modo Francesco si ricollega alla stagione in cui Palermo venne scossa dalle scuole di formazione politica del Centro Arrupe, gestito dai gesuiti: per fare una politica cristianamente ispirata al servizio del bene comune, bisogna formare laici coerenti con il vangelo e competenti per servire la gente.

L’unico populismo possibile

Ma non si può “seguire Gesù con le idee, bisogna darsi da fare. «Se ognuno fa qualcosa, si può fare molto», ripeteva don Pino. Quanti di noi mettono in pratica queste parole? Oggi, davanti a lui domandiamoci: che cosa posso fare io? Che cosa posso fare per gli altri, per la Chiesa, per la società? Non aspettare che la Chiesa faccia qualcosa per te, comincia tu. Non aspettare che la società lo faccia, inizia tu! Non pensare a te stesso, non fuggire dalla tua responsabilità, scegli l’amore! Senti la vita della tua gente che ha bisogno, ascolta il tuo popolo. Abbiate paura della sordità di non ascoltare il vostro popolo. Questo è l’unico populismo possibile: ascoltare il tuo popolo, l’unico “populismo cristiano”: sentire e servire il popolo, senza gridare, accusare e suscitare contese. Così ha fatto padre Pino, povero fra i poveri della sua terra. Nella sua stanza la sedia dove studiava era rotta. Ma la sedia non era il centro della vita, perché non stava seduto a riposare, ma viveva in cammino per amare. Ecco la mentalità vincente. Ecco la vittoria della fede, che nasce dal dono quotidiano di sé. Ecco la vittoria della fede, che porta il sorriso di Dio sulle strade del mondo. Ecco la vittoria della fede, che nasce dallo scandalo del martirio. «Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici». Queste parole di Gesù, scritte sulla tomba di don Puglisi, ricordano a tutti che dare la vita è stato il segreto della sua vittoria, il segreto di una vita bella. Oggi, cari fratelli e sorelle, scegliamo anche noi una vita bella”.

Anche a conclusione della visita a Palermo è il caso di dire in mezzo alla bufera che sembra contrastare la riforma della Chiesa pensata da Francesco: chi ha orecchi per intendere intenda”.