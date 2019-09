Il monito di papa Francesco: “Anche le dittature di oggi crolleranno”

Chiesa, carisma, potere, è stato un libro importante divenuto celebre quarant’anni fa perché il suo autore, il francescano Leonardo Boff allora notissimo teologo brasiliano della liberazione, venne prima processato dall’ex Santo Ufficio e poi ridotto allo stato laicale. Aveva toccato in termini critici la questione del potere nella Chiesa sostenendo che, a differenza dei poteri mondani, la gerarchia, libera dalla mondanità, dovesse restare segno della misericordia di Dio e del servizio fraterno tra le persone. Ora è papa Francesco, in coerenza con il suo insegnamento sempre molto caustico verso la mondanità e alla corruzione specialmente del clero, a mettere sotto il segno della fragilità e provvisorietà il potere politico o religioso che non sia fondato in Dio. Infatti ogni potere sebbene possa apparire fortissimo e inattaccabile, tanto da attirare consensi, è destinato al declino e al fallimento se non è ispirato da Dio e non è sorretto dal suo Spirito. Una sensibilità quella di Francesco che - se tenuta da conto ai nostri giorni in qualsiasi ambito di potere, potrebbe migliorare la vita e le prospettive della società.

Questo richiamo a sorpresa è stato fatto da Francesco nell’udienza generale, mentre narrava del coraggio degli Apostoli, obbedienti solo alla propria fede. E come loro sono stati anche i martiri di tutti i tempi. La testimonianza cristiana capace di martirio è un tema caro al papa gesuita che, commentando la figura del saggio Gamaliele narrata negli Atti degli Apostoli, sollevato gli occhi dal testo scritto, ha continuato a braccio per un pezzo una riflessione sul potere. Tema: la debolezza dei progetti umani rispetto alla forza dei progetti divini. Anche i poteri più potenti sulla Terra – ha ricordato con convinzione il papa - sono destinati a dissolversi.

“Ogni progetto umano – ha osservato il Papa - può riscuotere dapprima consensi e poi naufragare, mentre tutto ciò che viene dall’alto e porta la “firma” di Dio è destinato a durare. I progetti umani falliscono sempre; hanno un tempo, come noi. Pensate a tanti progetti politici, e come cambiano da una parte all’altra, in tutti i Paesi. Pensate ai grandi imperi, pensate alle dittature del secolo scorso: si sentivano potentissimi, pensavano di dominare il mondo. E poi sono crollate tutte. Pensate anche oggi, agli imperi di oggi: crolleranno, se Dio non è con loro, perché la forza che gli uomini hanno in se stessi non è duratura. Soltanto la forza di Dio dura. Pensiamo alla storia dei cristiani, anche alla storia della Chiesa, con tanti peccati, con tanti scandali, con tante cose brutte in questi due millenni. E perché non è crollata? Perché Dio è lì. Noi siamo peccatori, e anche tante volte diamo scandalo. Ma Dio è con noi. E Dio salva prima noi, e poi loro; ma sempre salva, il Signore. La forza è “Dio con noi”.

Perciò gli Apostoli “non si lasciano intimorire da nessuno. Avevano un coraggio impressionante! Pensiamo che questi erano codardi: tutti sono scappati, sono fuggiti quando Gesù fu arrestato. Ma, da codardi sono diventati così coraggiosi. Perché? Perché era lo Spirito Santo con loro”.

A motivo della loro convinzione operata dalla discesa dello Spirito Santo “non retrocedono nella loro marcia di testimoni intrepidi di Gesù Risorto, come i martiri di tutti i tempi, compresi i nostri. I martiri, danno la vita, non nascondono di essere cristiani. Pensiamo, alcuni anni fa – anche oggi ce ne sono tanti - ma pensiamo quattro anni fa, quei copti ortodossi cristiani, veri lavoratori, sulla spiaggia della Libia: tutti sono stati sgozzati. Ma l’ultima parola che dicevano era “Gesù, Gesù”. Non avevano svenduto la fede, perché c’era lo Spirito Santo con loro. Questi sono i martiri di oggi! Gli Apostoli sono i “megafoni” dello Spirito Santo, inviati dal Risorto a diffondere “con prontezza e senza esitazioni la Parola che dà salvezza”.

La persecuzione dei cristiani è sempre lo stesso: “le persone che non vogliono il cristianesimo si sentono minacciate e così portano la morte ai cristiani”.

Il saggio Gamaliele che faceva parte del sinedrio senza condividerne l’accanimento verso gli Apostoli, “citando alcuni personaggi che si erano spacciati per Messia, che ogni progetto umano può riscuotere dapprima consensi e poi naufragare” concludendo, per convincere i colleghi che “se i discepoli di Gesù di Nazaret hanno creduto a un impostore, sono destinati a sparire nel nulla; se invece seguono uno che viene da Dio, è meglio rinunciare a combatterli; e ammonisce: "Non vi accada di trovarvi addirittura a combattere contro Dio!”. Si tratta, secondo Francesco, a imitazione di Gamaliele, della capacità di saper fare questo discernimento.