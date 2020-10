Papa a fedeli, non posso avvicinarmi, spero capiate

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 21 OTT - Il Papa ha comincato l'udienza generale nell'Aula Paolo VI spiegando ai fedeli perché non è più possibile per lui passare a salutare prima della catechesi: "Dobbiamo cambiare il modo di portare avanti questa udienza per il motivo del coronavirus. Voi siete separati, con la mascherina, e io sono un po' distante e non posso avvicinarmi". "Mi spiace fare questo ma è per la vostra sicurezza: invece di andare vicino a voi, stringere le mani, salutare, ci salutiamo da lontano. Ma io sono vicino a voi con il cuore, spero che voi capiate perché faccio questo", ha detto Papa Francesco. (ANSA).