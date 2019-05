Papa: evangelizzare non è cercare soci per la società cattolica

Città del Vaticano, 20 mag. (askanews) - "C'è un pericolo che torna a spuntare, sembrava superato ma torna a spuntare: confondere l'evanglezzazione con il proselitismo": lo ha detto il Papa al capitolo Generale del Pontificio Istituto Missioni Estere (PIME). "No: evangelizzare è testiminianza di Gesù Cristo morto e risorto, lì: è lui che attrae e per questo la Chiesa cresce per attrazione e non per prosleitismo, come diceva Benedetto XVI". L'idea di fare proselitismo, ha proseguito Francesco, "è un po' nata da una concezione politico econimicista della evangelizzazione: no, la presenza lì che ti domandano perché sei così: non cercare nuovi soci per questa società cattolica, no: far vedere Gesù, che lui si faccia vedere nella mia persona, nel mio comprotamento e aprire con la mia vita spazi a Gesù, questo è evenaglizare e questo hanno avuto nel cuore i vostri fondatori".