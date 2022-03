Papa: embrioni umani non siano usati come materiale usa e getta

Roma, 8 mar. (askanews) - "Le applicazioni biotecnologiche devono essere sempre utilizzate a partire dal rispetto della dignità umana. Per esempio, gli embrioni umani non possono essere trattati come materiale usa e getta, di scarto; in questa cultura dello scarto entrano anche loro: no, non è possibile! Diffondendo così questa cultura che fa tanti danni. O non possiamo permettere che sia il profitto economico a condizionare la ricerca biomedica". A dirlo è Papa Francesco in un video contenete l intenzione di preghiera per il mese di marzo diffusa attraverso la Rete Mondiale di Preghiera del Papa sul tema: "Per una risposta cristiana alle sfide della bioetica"."Preghiamo perché noi cristiani, di fronte alle nuove sfide della bioetica, promuoviamo sempre la difesa della vita con la preghiera e con l azione sociale"."Preghiamo - afferma Francesco nel video - perché riusciamo a dare una risposta cristiana alle sfide della bioetica. Chiaramente la scienza è progredita e oggi la bioetica ci presenta una serie di problemi a cui dobbiamo rispondere: non possiamo nascondere la testa nella sabbia come lo struzzo"."Dobbiamo comprendere i profondi cambiamenti che stanno avvenendo con un discernimento ancora più profondo, ancora più sottile. - invita a fare il pontefice in campo di bioetica - Non si tratta di frenare il progresso tecnologico. No, si tratta di accompagnarlo. Si tratta di proteggere sia la dignità umana sia il progresso. In altre parole, non possiamo pagare con la dignità umana il prezzo del progresso, no! Le due cose vanno insieme, armoniosamente insieme. Di fronte alle nuove sfide che presenta la bioetica, - conclude Francesco - preghiamo affinché i cristiani, attraverso la loro preghiera e la loro azione sociale, promuovano la difesa della vita".