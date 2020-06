Papa dona a Unitalsi bicicletta per asta

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 24 GIU - Ci sarà anche una bicicletta elettrica regalata da Papa Francesco tra gli oggetti dell'asta di beneficenza dell'Unitalsi Sezione Romana-Laziale. Il ricavato servirà a portare in pellegrinaggio a Lourdes i bimbi del reparto Oncologico del Policlinico Gemelli. "Il Santo Padre è da sempre vicino ai bambini e oltre ad essersi intrattenuto con loro ogni volta che ha fatto visita alla struttura - ricorda Preziosa Terrinoni, Presidente dell'Unitalsi Sezione Romana-Laziale - qualche anno fa li ha voluti anche ricevere in visita privata in Vaticano".