Papa dà più potere al Sinodo dei vescovi: può essere magistero

Città del Vaticano, 18 set. (askanews) - Papa Francesco dà più potere al Sinodo dei vescovi, allargando la sua rappresentanza, le sue competenze e prevedendo la possibilità di rendere vincolanti le sue conclusioni che entrerebbero così a far parte a pieno diritto del magistero ordinario.Il Sinodo fu introdotto da Paolo VI dopo il Concilio vaticano II, nel 1965, per rafforzare i vincoli tra il vicario di Cristo e i successori degli Apostoli "per governare la Chiesa di Dio" con assembleee periodicamente celebrate a Roma. Nei lungi anni di Giovanni Paolo II, però, esso venne ridotto sostanzialmente ad organismo consultivo privo di effettiva incidenza. Nel nome di un maggior coinvolgimento delle Chiese locali, Jorge Mario Bergoglio - che nel 2001, da arcivescovo di Buenos Aires, fu chiamato a Roma a guidare quale relatore generale l'assemblea sinodale sul ministero episcopale - sin dall'inizio del suo Pontificato ha voluto potenziare questo strumento della collegialità episcopale. Al doppio sinodo sulla famiglia che si è svolto nel 2014 e nel 2015 è andato in scena un vero dibattito, a tratti lacerante, con tanto di pubblicazione della votazione finale e approvazione di un documento conclusivo, che, in particolare sulla controversia della comunione ai divorziati risposati, è proseguito anche dopo la pubblicazione della esortazione apostolica papale Amoris laetitia. Il Pontefice argentino ha già convocato un sinodo sull'Amazzonia per il 2019, e, prima di allora, un sinodo sui giovani che si svolgerà dal 3 al 28 ottobre prossimi. Perché, come spiega oggi, il Pastore cammina davanti, in mezzo ma anche dietro il Popolo di Dio.E alla vigilia dell'assemblea che si apre in Vaticano tra due settimane, Francesco ha disposto una modifica normativa del sinodo dei vescovi, frutto di una istruttoria durata alcuni anni, con la pubblicazione della costituzione apostolica "Episcopalis comunio". In questo documento di 27 articoli, che abroga la normativa vigente, Jorge Mario Bergoglio allarga le maglie del sinodo, lasciando sempre la discrezionalità nelle mani del Romano Pontefice. Come la "constitution octroyée", la costituzione concessa dal re francese Luigi XVIII nel 1814/1815, il Papa si tiene libere le mani per democratizzare la vita della Chiesa.(segue)