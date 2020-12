Papa: collaboriamo con autorità per fuggire da pandemia

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 26 DIC - Il Papa ha salutato tutti coloro che si sono collegati per l'Angelus attraverso i mezzi di comunicazione sociale. "Dobbiamo farlo così - ha detto riferendosi al collegamento in streaming dalla Biblioteca del Palazzo apostolico - per evitare che la gente venga in piazza e così per collaborare nelle disposizioni che ha dato l'autorità per aiutarci a tutti noi a fuggire da questa pandemia". Anche oggi, a seguito delle disposizioni anti-Covid di questi giorni festivi, Piazza San Pietro è vuota. (ANSA).