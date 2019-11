Papa Francesco alla ricerca di un capitalismo dal volto umano

L’economia di Francesco ancora non c’è, se ne discuterà per la prima volta nell’incontro internazionale di Assisi a fine marzo del prossimo anno, ma sicuramente non è il capitalismo da lui definito un sistema che uccide e neppure il capitalismo che si autodefinisce inclusivo. Certo il papa incoraggia tutti i tentativi per realizzare un capitalismo dal volto umano. Ma restano i dubbi che sia possibile su larga scala questo traguardo economico e finanziario.

Il dubbio di Francesco

Il dubbio di Francesco è presente anche in un discorso rivolto in questi giorni al Consiglio per un Capitalismo inclusivo che raccoglie un certo numero di imprenditori partecipanti nel 2016 al Fortune-Time Global Forum ed erano stati ricevuti anche allora dal papa. “Il vostro Consiglio – ha detto loro nella nuova udienza - è uno dei risultati del Forum 2016. Avete raccolto la sfida di realizzare la visione del Forum cercando modi per rendere il capitalismo uno strumento più inclusivo per il benessere umano integrale. Ciò comporta il superamento di un’economia di esclusione e la riduzione del divario che separa la maggior parte delle persone dalla prosperità di cui godono pochi”. Benvenuta quindi ogni iniziativa che favorisca la persona anziché il solo profitto, ma Francesco non si contenta e punta seriamente a “creare un’economia più umana e contribuire all’eliminazione della povertà a livello globale”.

L'economia pensata da Chiara Lubich

Neppure Francesco, tuttavia, ha attualmente in tasca la formula magica risolutiva e neppure pensa di averla. Lo afferma un autorevole professore di economia, Luigino Bruni, docente all’università Sofia di Loppiano il centro culturale dove il Movimento dei Focolarini sta cercando di dare la quadra all’economia di comunione, pensata da una donna, Chiara Lubich della quale si è conclusa a livello diocesano la causa di beatificazione, fondatrice nel secondo dopoguerra di Focolarini.

Ci sono nel mondo tanti capitalismi – osserva Bruni – e tanti capitalisti e ciascuno sostiene che quello suo sia il capitalismo buono. Ma occorre verificare sui fatti questa presunta bontà. Non si lascia incantare dal nome di capitalismo inclusivo Bruni che Francesco ha scelto come direttore scientifico dell’incontro mondiale di “Economy of Francesco” che si svolgerà ad Assisi con la partecipazione prevalente di giovani economisti.

L'incontro di “Economy of Francesco”

Ci saranno imprenditori e realtà le più diverse impegnate nell’ambito economico. Bruni valuta che ci sia un pluralismo di capitalismi, con attori pure diversi. Alcuni - come fu Olivetti - dal volto umano e altri speculativi e mossi dal profitto selvaggio. Anche nell’economia, definita per ora genericamente di Francesco, c’è in realtà da pensare che ci sia un pluralismo di letture e di posizioni. Non esiste una monolitica economia di Francesco, tanto che l’incontro di Assisi sarà aperto alle esperienze più varie, selezionate con un criterio largo, generoso, aperto. Non sarà un ghetto riservato a chi la pensa come il papa. Lo stesso Francesco non si è fermato a un’analisi astratta, ma ha riproposto comunque al Consiglio l’urgenza di cambiare sistema poiché gli squilibri economici sono in crescita. Rendere il capitalismo “uno strumento più inclusivo per il benessere umano integrale” a suo parere comporta “il superamento di un’economia di esclusione e la riduzione del divario che separa la maggior parte delle persone dalla prosperità di cui godono pochi” è positivo. Pertanto il papa incoraggia questi imprenditori “a perseverare lungo il cammino della generosa solidarietà e a lavorare per il ritorno dell’economia e della finanza a un approccio etico che favorisca gli esseri umani “. Senza illusioni però. “Uno sguardo alla storia recente, in particolare alla crisi finanziaria del 2008, ci mostra che un sistema economico sano non può essere basato su profitti a breve termine a spese di uno sviluppo e di investimenti produttivi, sostenibili e socialmente responsabili a lungo termine”.

La dimensione morale della vita economica

È vero che l’attività imprenditoriale «è una nobile vocazione orientata a produrre ricchezza e a migliorare il mondo per tutti». Tuttavia “il vero sviluppo non può limitarsi alla sola crescita economica, ma deve favorire la promozione di ogni uomo e di tutto l’uomo . Ciò significa molto di più che far quadrare i bilanci, migliorare le infrastrutture o offrire una più ampia varietà di beni di consumo. Comporta piuttosto un rinnovamento, una purificazione e un rafforzamento di validi modelli economici basati sulla nostra personale conversione e generosità nei confronti dei bisognosi. Un sistema economico privo di preoccupazioni etiche non conduce a un ordine sociale più giusto, ma porta invece a una cultura “usa e getta” dei consumi e dei rifiuti. Al contrario, quando riconosciamo la dimensione morale della vita economica, che è uno dei tanti aspetti della dottrina sociale della Chiesa che deve essere pienamente rispettata, siamo in grado di agire con carità fraterna, desiderando, ricercando e proteggendo il bene degli altri e il loro sviluppo integrale”. Un capitalismo inclusivo che non lascia indietro nessuno, che non scarta nessuno dei nostri fratelli e sorelle, - conclude il papa - è una nobile aspirazione, degna dei vostri migliori sforzi”.

Il ruolo delle banche

Nel precedente incontro aveva richiamato “il «bisogno urgente di più inclusivi e giusti modelli economici”. La nostra grande sfida – affermava il papa - è di rispondere “ai livelli globali di ingiustizia promuovendo un senso di responsabilità locale, anzi personale, in modo che nessuno venga escluso dalla partecipazione sociale. Pertanto, la domanda da porci è come meglio incoraggiarci l’un l’altro e incoraggiare le nostre rispettive comunità a rispondere alle sofferenze e ai bisogni che vediamo, sia lontani sia in mezzo a noi. Il rinnovamento, la purificazione e il rafforzamento di solidi modelli economici dipende dalla nostra personale conversione e generosità verso i bisognosi».In una recente intervista Luigino Bruni aveva affermato che “Non si fa un’economia nuova senza banche, ma con banche diverse, con banche che includono i poveri, con le quali si combatte l’usura”. Poi ha aggiunto che papa Francesco “ ha detto delle cose importanti ad esempio riguardo al tema dell’ambiente.

L'etica ambientale

Oggi non possiamo più considerare l’etica ambientale come un vincolo da rispettare, un costo da sostenere; l’etica ambientale deve diventare direttamente economia. Quindi il tema dell’ambiente, il tema della pace e poi c’è il tema dei poveri: la povertà non è una maledizione. Attorno a questo oggi c’è un grande tema. Oggi, sta tornando molto forte l’idea arcaica che il povero è colpevole ed è maledetto. Quindi noi diremo che invece il povero non è maledetto, è solo sfortunato, ma anche che esiste una dimensione della povertà come condivisione della vita, come provvidenza, come affidamento agli altri, come gratuità. Povertà come sobrietà, come liberazione dalle merci per scegliere i beni, che è qualcosa di molto importante in un tempo come il nostro, nel quale dobbiamo rivedere completamente l’idea di sviluppo che non può più essere legata all’accumulo di cose, di merci, di “roba”, ma deve essere legata all’accumulo di rapporti, di gratuità, di reciprocità”.