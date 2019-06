Papa: cambiamento climatico minaccia umanità, non è esagerazione

Città del Vaticano, 14 giu. (askanews) - "L'odierna crisi ecologica, specialmente il cambiamento climatico, minaccia il futuro stesso della famiglia umana, e questa non è un'esagerazione". Lo ha detto il Papa ai vertici delle compagnie petrolifere ricevuti in Vaticano per il secondo anno consecutivo. Per troppo tempo abbiamo collettivamente ignorato i frutti delle analisi scientifiche, e - ha proseguito Francesco citando la sua enciclica Laudato si' - "le previsioni catastrofiche ormai non si possono più guardare con disprezzo e ironia".Il Pontefice argentino ha ricordato, in particolare, che il Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico prevede, nel suo rapporto, che vi saranno effetti "catastrofici" sul clima "se oltrepassiamo la soglia degli 1.5ºC delineata nell'obiettivo dell'Accordo di Parigi" e che "manca solo poco più di una decade per raggiungere questa barriera del riscaldamento globale".E' il secondo anno che il Papa riceve i rappresentanti dell'industria petrolifera. Anche quest'anno il convegno di due giorni, ieri ed oggi, è organizzato presso la Casina Pio IV, sede della Pontificia Accademia delle Scienze, dal dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale e dal Mendoza College of Business della University of Notre Dame. Al "Dialogo", intitolato "La transizione energetica e la tutela della casa comune", partecipano, a quanto riportato nei giorni scorsi per primo dal sito internet statunitense Axios, Ben Van Beurden, Ceo di Royal Dutch Shell, Michael Wirth, Ceo di Chevron, Barbara Novick, vice presidente e co-fondatrice di BlackRock, Larry Fink, Ceo di BlackRock, Ryan Lance, Ceo di ConocoPhillips, Darren Woods, Ceo di ExxonMobil, Bob Dudley, Ceo di Bp. Prevista anche la presenza dell'italiana Eni."Il fatto di ritrovarvi a Roma, dopo l'incontro dell'anno scorso, è un segno positivo del vostro costante impegno a lavorare insieme in uno spirito di solidarietà al fine di promuovere passi concreti per la tutela del nostro pianeta", ha dettoil Papa. "Per questo vi sono grato".