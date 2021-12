Papa: basta lamentele, fa tanto bene un sano umorismo

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 19 DIC - Papa Francesco invita a lasciare da parte le "lamentele" e a coltivare invece "un sano umorismo". "Se procediamo con il passo stanco dei brontolii e delle chiacchiere - ha detto all'Angelus -, non porteremo Dio a nessuno. Soltanto porteremo amarezze e cose oscure. Fa tanto bene, invece, coltivare un sano umorismo, come facevano, ad esempio, San Tommaso Moro o San Filippo Neri. Possiamo chiedere la grazia del sano umorismo, fa tanto bene. Non dimentichiamo che il primo atto di carità che possiamo fare al prossimo è offrirgli un volto sereno e sorridente". Commentando il Vangelo di oggi, il Papa ha aggiunto: "Impariamo dalla Madonna questo modo di reagire: alzarci, soprattutto quando le difficoltà rischiano di schiacciarci. Alzarci, per non rimanere impantanati nei problemi, sprofondando nell'autocommiserazione" o "in una tristezza che paralizza". Occorre dunque "guardare avanti con fiducia, senza trascinarci di malavoglia, schiavi delle lamentele" perché "le lamentele ti portano a cercare sempre qualcuno da incolpare". "Allora chiediamoci: com'è il mio 'passo'? Sono propositivo oppure mi attardo nella malinconia, nella tristezza? Vado avanti con speranza o mi fermo per piangermi addosso?". (ANSA).