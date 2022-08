Papa all'Aquila: Corale GranSasso canta per Francesco

(ANSA) - L'AQUILA, 27 AGO - Non può mancare il contributo della Corale Gran Sasso all'interno della compagine corale formata in occasione della storica Visita Pastorale di Papa Francesco a L'Aquila, per la Perdonanza Celestiniana con apertura della Porta Santa, domenica 28 agosto sul sagrato della Basilica di Santa Maria di Collemaggio. Non è certo la prima volta che la Corale anima liturgie e visite pontificie, da Paolo VI (1972) a Giovanni Paolo II (1986) Con grande emozione, partecipazione e doverosa attenzione nella preparazione, nonostante i mesi estivi, dei brani in programma, la Corale Gran Sasso ha risposto alla chiamata per far parte di questa compagine insieme ad altre realtà corali cittadine, tutti diretti per l'occasione dal M° Leonardo De Amicis. (ANSA).