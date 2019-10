Papa all'Angelus: prego per amata e martoriata Siria

Città del Vaticano, 13 ott. (askanews) - Appello del Papa e dei Padri sinodali riuniti a Roma per la Siria e per le popolazioni colpite nuovamente dalla guerra. A rivolgerlo, è stato Francesco nel corso dell'Angelus domenicale in piazza San Pietro."Il mio pensiero va ancora una volta al Medio Oriente. In particolare, all'amata e martoriata Siria - ha detto Papa Francesco - da dove giungono nuovamente notizie drammatiche sulla sorte delle popolazioni del nord-est del Paese, costrette ad abbandonare le proprie case a causa delle azioni militari: tra queste popolazioni vi sono anche molte famiglie cristiane. A tutti gli attori coinvolti e alla Comunità Internazionale, per favore rinnovo l'appello ad impegnarsi con sincerità, con onestà e trasparenza sulla strada del dialogo per cercare soluzioni efficaci".