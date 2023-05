Confessa il panettiere che ha ucciso la figlia che difendeva la madre. La disperazione delle amiche

Taulant Malaj, il panettiere albanese di 45 anni che a Torremaggiore (Foggia) ha ucciso la figlia 16enne Gessica e il suo vicino Massimo De Santis ha rilasciato delle dichiarazioni spontanee ammettendo il duplice omicidio. Quando i militari lo hanno bloccato aveva ancora gli abiti insanguinati e aveva abbandonato l'arma del delitto, un coltello da cucina, all'interno della propria autovettura. Successivamente Malaj, dopo aver ammesso le sue responsabilità sul duplice omicidio, forse in preda allo stato confusionale in cui si trovava, ha chiesto ripetutamente della figlia: "Come sta Gessica, sta bene?".

L'uomo nel dicembre scorso era stato assunto come panettiere nel forno 'Latartara' a Torremaggiore. "Lavorava sempre anche quando aveva finito il turno, non si fermava mai. Era tutto lavoro e famiglia", affermano i colleghi parlando con i giornalisti. Intanto restano stazionarie le condizioni di salute di Tefta, la moglie dell'uomo. La donna si trova in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita: è stata ferita con sei coltellate all'addome. Quando è arrivata in ospedale era sotto choc, pertanto i medici sono stati costretti a sedarla. In giornata Tefta potrebbe essere ascoltata dai carabinieri. Fondamentali saranno le sue dichiarazioni sia per cercare di ricostruire l'esatta dinamica e il movente del duplice omicidio. La donna è casalinga, ma ogni tanto lavora come badante ad alcuni anziani del paese. I due sono sposati da 17 anni.

La comunità è rimasta sconvolta anche dalle immagini contenute nel video arrivato sulle chat Whatsapp dei residenti diventando virale, al punto che lo stesso sindaco Emilio Di Pumpo ha fatto un appello su Facebook a fermare "il tam tam" e ad "avere rispetto per le anime dei nostri concittadini venuti a mancare".

La ragazza era iscritta al liceo classico. È stata uccisa mentre cercava di difendere sua madre dalla furia del marito, il 45enne Taulant Malaj, che voleva ammazzarla perché convinto che lo tradisse con il vicino di casa, il 51enne Massimo De Santis, anche lui ucciso a coltellate dall'uomo originario dell'Albania. "Era molto legata a sua madre ed era sempre sorridente", ripetono le sue amiche. I compagni di classe di Gessica sono "terrorizzati" da una disgrazia difficile da accettare. Le amiche che con lei hanno condiviso ore di lezione, passeggiate e confidenze sono turbate, scombussolate "da un lutto indicibile, ingiustificabile e incredibile. E noi dobbiamo fare scudo attorno ai nostri ragazzi, gli stessi che domani guarderanno quel vuoto lasciato dalla loro compagna", spiega all'ANSA Maria Aida Episcopo, responsabile dell'ufficio scolastico di Foggia. "Non è giusto", scrivono sui social le amiche, "perché?", "non doveva succedere a te, piccola" . La ragazzina, sostiene il preside Carmine Collina, "era molto composta, educata e mite. Era una studentessa che seguiva le lezioni con regolarità, che non ha mai avuto problemi di integrazione né di profitto. Faremo quadrato attorno ai suoi compagni di classe affinché possano affrontare questa inimmaginabile ferita dell'anima".