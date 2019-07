Palio Siena:estratte Pantera,Drago,Bruco

(ANSA) - SIENA, 7 LUG - Sono Pantera, Drago e Bruco le tre contrade estratte questo pomeriggio a Siena per disputare il Palio della Madonna Assunta che si correrà il 16 agosto. Le tre contrade vanno ad aggiungersi alle sette - Chiocciola, Oca, Selva, Aquila, Onda, Torre e Istrice - che correranno di diritto non avendo fatto il Palio del 2 luglio. In realtà, per prima era stata estratta la contrada del Valdimontone che, però, deve scontare un palio di squalifica e quindi non potrà partecipare. Tre le rivalità in piazza, quelle tra Oca e Torre e tra Aquila e Pantera. Rivalità anche tra Onda e Torre, ma solo unilaterale perché la Torre non la riconosce.