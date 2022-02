Palermo, rettore Università Gorazde: 'Oggi studenti devo inserirsi in realtà globale'

Palermo, 23 feb. (Adnkronos) - "Oggi lo studente deve inserirsi in un mondo lavorativo e professionale globale. Non esiste più lo studente italiano che sa soltanto il diritto italiano o che conosce l'economia e la politica italiana. Deve inevitabilmente conoscere molto di più. Ma deve anche avere dei professori, dei docenti, dei mentori, che lo portino a sapere ma anche a sapere fare". Così il rettore dell'Università internazionale di Gorazde (Bosnia) Salvatore Messina parlando con l'Adnkronos a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico 2021/2022 organizzata all'Albergo delle Povere di Palermo. Noi siamo un'Università internazionale che ha sede in Bosnia - ha aggiunto il rettore illustrando le opportunità offerte agli studenti italiani - I titoli di studio rilasciati dalla nostra università sono ammessi per equipollenza diretta alla validità in Italia. Ma non è tutto: siamo un'università 'internazionale' e questo significa avere finalmente una sponda internazionale da dove apprendere qualcos'altro che può essere fortemente integrato con la docenza e l'apprendimento italiano; infine la possibilità di fare attività di ricerca a livello internazionale, che oggi non è la cosa più semplice, con aziende di primissimo livello".