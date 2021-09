Palazzo in fiamme a Milano: evacuato, nessun ferito

(ANSA) - MILANO, 25 SET - Un palazzo con circa cento residenti è stato evacuato a causa di un incendio scoppiato a Milano, in via Paravia 80, zona San Siro. I vigili del fuoco sono intervenuti attorno alle 20 a seguito delle chiamate di aiuto arrivate dai residenti dello stabile a poca distanza dalla stazione della metropolitana Segesta. Le fiamme sono divampate in due appartamenti al quinto piano, distruggendoli completamente e coinvolgendo anche i sottotetti. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, le famiglie sono riuscite a mettersi in salvo prima che il rogo le intrappolasse. Al momento non si registrano feriti né intossicati. (ANSA).