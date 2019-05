Palamara: mai baratterei mio lavoro e professione per alcunché

Roma, 29 mag. (askanews) - "Apprendo dagli organi di stampa di essere indagato per un reato grave ed infamante per la mia persona e per i ruoli da me ricoperti: sto facendo chiedere alla Procura di Perugia di essere immediatamente interrogato perchè voglio mettermi a disposizione per chiarire, nella sede competente ad istruire i procedimenti, ogni questione che direttamente o indirettamente possa riguardare la mia persona. Mai, e sottolineo mai, baratterei il mio lavoro e la mia professione per alcunchè e sono troppo rispettoso delle prerogative del Csm per permettermi di interferire sulle sue scelte ed in particolare sulla scelta del Procuratore di Roma e dei suoi aggiunti". Così, in una nota, l'ex consigliere del Csm e ex presidente Anm Luca Palamara, che secondo alcuni giornali è indagato per corruzione dalla Procura di Perugia.