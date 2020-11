Palamara: 'Io come nel film Perfetti Sconosciuti'

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Il sistema della magistratura è collaudatissimo e funziona da decenni. Avete presente il film 'Perfetti Sconosciuti' di Paolo Genovese? Ecco quello sono io, seduti tutti ad un tavolo hanno preso e sentito solo il mio telefono. Ma gli altri, non avendoli ascoltati, non sanno come funzionavano.". Lo ha detto l'ex presidente dell'Anm Luca Palamara, ospite a 'Stasera Italia'. Cosa farei se potessi tornare indietro? Di sicuro sarei molto più cauto nelle frequentazioni. Ma sono sereno, ho pagato io per tutti. Sono un uomo libero e trasparente", ha sottolineato.