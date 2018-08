Palagiustizia, sindaco Bari: irresponsabile è Bonafede, non io

Roma, 28 ago. (askanews) - "In attesa dei fatti, il ministro continua a regalarci parole. L'ultima è 'irresponsabile', indirizzata al sottoscritto. Una parola tecnicamente sbagliata, visto che qui l'unico che si sta prendendo responsabilità, anche al di fuori delle proprie competenze, sono io. E lo sto facendo perché sono abituato a risolvere i problemi, non a fare campagna elettorale permanente. Sì perché siamo in attesa che finalmente il ministro si prenda le sue responsabilità e indichi un luogo idoneo a ospitare la giustizia penale". Così il sindaco di Bari, Antonio Decaro, replica in una nota alle dichiarazioni del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, che lo ha definito un irresponsabile per aver concesso la proroga dei termini per lo sgombero del Palagiustizia di via Nazariantz dichiarato inagibile."La competenza sulla collocazione del personale della giustizia è del ministero, che è titolare della funzione dell'edilizia giudiziaria. Se il ministro ritiene che non vi siano le condizioni di sicurezza, - prosegue Decaro nella nota - domani può mettere per strada i magistrati che lavorano nel tribunale di via Nazariantz, perché ho capito che la strada è l'unico posto dove possono andare. E se ritiene che non vi siano le condizioni di sicurezza, l'irresponsabile è lui che li ha tenuti fino a stasera in quel palazzo".