Palagiustizia: Decaro, subito nuova sede

(ANSA) - BARI, 21 SET - "Ho ascolto le parole del ministro della Giustizia ieri a Trani e mi fa piacere che c'è una disponibilità a procedere in maniera spedita per trovare una nuova collocazione per il Tribunale penale. Spero nei prossimi mesi che si completino i lavori per dare all'edilizia giudiziaria di Bari la dignità che merita e che purtroppo non ha più da tanto tempo". Così il sindaco di Bari, Antonio Decaro, al congresso nazionale dell'Aiga inaugurato ieri a Trani dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e che prosegue a Bari. "Questo è un momento di difficoltà per l'avvocatura - ha detto Decaro -, in particolare per gli avvocati penalisti, per i problemi dell'edilizia giudiziaria". Dal canto loro i penalisti sperano non sia vera "l'ipotesi che gli avvocati saranno chiamati nelle cancellerie per le notifiche a mano dei processi penali, che è una cosa irriguardosa non solo nei confronti degli avvocati ma della comunità e della giurisdizione", ha detto il presidente dell'Ordine degli Avvocati, Giovanni Stefanì.