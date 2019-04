[La storia] Il grido d'aiuto del paesino che si è messo in vendita per salvarsi dalla scomparsa

Il fenomeno è di quelli irreversibili, almeno così appare. Migliaia di persone si spostano dai piccoli centri, soprattutto di montagna, per riversarsi sulle città o sulle coste in cerca di lavoro, lasciando invitabilmente dietro di sé case vuote e campagne abbandonate. Un terribile destino che lascia i comuni, soprattutto quelli più piccoli, sempre più in difficoltà. Insieme alle scuole che chiudono per mancanza di bambini e agli uffici postali aperti a singhiozzo ci sono le difficoltà dei comuni che oltre ai loro abitanti - costretti a fuggire per la mancanza di lavoro - perdono anche preziose risorse fiscali. E allora come si fa a garantire anche i servizi minimi essenziali, quali l'assitenza agli anziani, lo scuolabus per i pochi bambini rimasti, la pulizia delle strade e la raccolta differenziata dei rifiuti? Capita che ci si debba ingegnare, a volte anche in maniera provocatoria, magari mettendo in vendita le case a un euro oppure cedendo al miglior offerente i beni del comune.

Come succede a Esino Lario, un piccolo centro di 747 abitanti nella provincia di Lecco in Lombardia, che "al fine di reperire le risorse necessarie per la sopravvivenza dello stesso comune e per combattere la piaga dello spopolamento che affligge 3.800 piccoli comuni in tutta Italia", ha messo in vendita pezzi del paese. Quali? Il municipio tanto per cominciare, ma anche la fontana della piazza principale o il cartello in legno di benvenuto. Seguono lampioni in offerta 3X2 e panchine, lastre di marmo con indicati i nomi delle stradine del piccolo centro abbarbicato sulle Prealpi lombarde a 910 metri di altitudine.

L’apertura di una procedura di manifestazione di interesse non vincolante per il museo, le fontane o per le panchine ha un prezzo: il palazzo del comune vale 200 mila euro, il parco giochi 13 mila, la scultura della Via Crucis 600 mila e il lavatorio 85 mila euro. Tutto è riportato su un apposito sito internet, con tanto di video promo del sindaco che spiega il perché di un'inziativa tanto singolare.

"In questi anni è stato una guida e un’ispirazione per lo spirito imprenditoriale di migliaia di piccoli comuni italiani - spiega il sindaco Pietro Pensa -. Tuttavia, ogni giorno gli stessi borghi vengono lasciati soli a lottare contro lo spopolamento. Nonostante i nostri tentativi di resistere, purtroppo Esino Lario non ha più le risorse per combattere". Esino Lario negli anni passati è stato al centro dell'attenzione per diverse iniziative imprenditoriali che hanno attirato l'attenzione internazionale, tanto da ospitare il summit di Wikipedia del 2016. Oggi Esino rischia la chiusura per abbandono da parte dello Stato che non fa nulla per arrestare questo lento e desolante declino che riguarda tanti piccoli centri della provincia italiana.

"Attenti che stiamo perdendo le nostre ricchezze"

"La vita in un piccolo paese è difficile e non possiamo biasimare le persone che decidono di trasferirsi in centri più grandi - dice a La provincia di Lecco il sindaco Pensa -. Ma così facendo, perdiamo la ricchezza dell’artigianalità, della cultura turistica ed enogastronomica e il valore delle tradizioni diverse che fanno dell’Italia il Paese più bello del mondo".

Non rimane altro da fare che lottare "ogni giorno per assicurare ai nostri concittadini di non rimanere esclusi dalle innovazioni che interessano il resto dell’Italia. Con una decisione forte metto in vendita alcuni dei luoghi simbolo del nostro paese, per poter disporre di nuove risorse economiche che ci consentano di proseguire nei progetti di sviluppo e innovazione", afferma il sindaco. Forse si tratta solo di una provocazione, come denuncia qualcuno, ma è certo che dietro c'è il disagio forte dei territori dell'interno che nessuno sembra voler affrontare.