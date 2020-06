Padre uccide i due figli gemelli e si suicida nel Lecchese

Milano, 27 giu. (askanews) - Un uomo di 45 anni, Mario B., ha ucciso i due figli gemelli di 12 anni e poi si è suicidato. Il dramma è avvenuto in un'abitazione di Margno, in Valsassina (Lecco), dove la famiglia andava in villeggiatura. A fare la terribile scoperta, sembra intorno alle 7 di questa mattina, è stata la madre dei bambini che era rimasta nella casa della coppia a Gorgonzola (Milano) e che si è precipitata nell'abitazione di montagna dopo aver ricevuto un messaggio dall'uomo da cui si stava separando che le diceva che non avrebbe mai più rivisto i suoi figli.Dopo aver ucciso i bambini nel corso della notte, l'uomo questa mattina si è tolto la vita gettandosi nel vuoto da un ponte del vicino Comune di Cremeno.Le indagini sono condotte dai carabinieri della locale Stazione insieme con i loro colleghi del Provinciale di Lecco intervenuti sul posto insieme con gli esperti della Scientifica. Le indagini sono coordinate dal pm di Lecco, Andrea Figoni.