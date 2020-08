Il padre di Gioele: "Viviana non si è uccisa e non ha ucciso il piccolo"

"Viviana non si è uccisa e non ha ucciso il piccolo". E' il pensiero Daniele Mondello, il padre di Gioele, contenuto in un post apparso su Facebook. "Questo video me l'hanno mandato. Non so cosa pensare. Lo stavano cercando così a mio figlio?", scrive il papà del piccolo Gioele. Il filmato postato sul social sembra mostrare un cameraman che sta riprendendo il cammino di un militare per realizzare, probabilmente, un 'video di copertura' per servizi di un telegiornale o di una trasmissione televisiva.

Il legale: "Era su traliccio per cercare Gioele"

Il pensiero di Daniele Mondello è condiviso dal suo legale e cugino, Claudio Mondello. "Viviana non si è uccisa e non ha ucciso il piccolo Gioele", ha ribadito Claudio Mondello e sempre su Facebook ha esposto una sua teoria su cosa è accaduto a Caronia nei pressi dell'autostrada A 20 Messina-Palermo. Viviana Parisi e il bimbo di 4 anni erano scomparsi il 3 agosto dopo un incidente stradale di lieve entità. La dj è stata trovata senza vita sotto un traliccio della luce l'8 agosto. "Il bambino sfugge alla vigilanza della madre - è la sua ricostruzione nel dopo incidente stradale - e si allontana. Forse anche solo di pochi passi. Probabilmente qualcosa, in quello scenario di campagna, attira la sua attenzione oppure lo spaventa. La madre, terrorizzata, cerca disperatamente di trovarlo, ma i suoi tentativi falliscono". "Al fine di meglio orientarsi, quindi, decide di salire sul pilone della corrente -aggiunge il post- e guadagnare una posizione di privilegio rispetto al luogo circostante. E' vero che il traliccio è posto più in basso rispetto alla collina adiacente, ma è l'unica tipologia di struttura che consenta di guardarsi intorno a 360 gradi. E' compatibile, pertanto, con l'idea di chi voglia perlustrare la zona limitrofa; probabilmente (così ipotizzo) per guadagnare il contatto visivo col bambino".

Gioele avrebbe vagato nei boschi

"Da quella posizione - ipotizza ancora Claudio Mondello - Viviana, finalmente, rintraccia Gioele: si affretta a scendere, ma, probabilmente per evitare di perdere tempo, ritiene preferibile saltare. Questa scelta le è fatale. Da questo punto in poi faccio mia la ricostruzione di chi ha restituito Gioele alla propria famiglia: Giuseppe Di Bello, ex brigadiere dei Carabinieri. E' probabile - sottolinea - che il bambino abbia vagato tra i boschi fino al momento in cui è incorso in un incontro funesto (forse un suino nero dei nebrodi; in zona ve ne sono molteplici sia da allevamento che allo stato brado). Quanto sopra deve essere vagliato, in modo accurato, e supportato da evidenze tali da rendere impossibile ogni alternativa possibile. Un lavoro - conclude Claudio Mondello - che impone pazienza, rispetto e silenzio".

L'altra ipotesi

Ma gli investigatori ancora non escludono altre ipotesi. Secondo quanto riporta il Giornale di Sicilia, la donna avrebbe tentato il suicidio nel giugno scorso. Ma, precisa il quotidiano, è "una tesi al momento non confermata". I familiari hanno sempre negato l'ipotesi che la donna abbia potuto uccidere il figlio in un raptus per poi poi suicidarsi. Meno probabile che madre e figlio siano stati uccisi da malintenzionati incontrati dopo l'incidente stradale.