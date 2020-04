Padova, parrucchieri si incatenano

(ANSA) - PADOVA, 27 APR - I due titolari di un negozio di parrucchiere a Padova si sono incatenati stamane in segno di protesta contro le misure anti-contagio che - anche nell'ultimo Dpcm - impediscono la riapertura di queste attività commerciali. I titolari del salone Dolce Vita', in corso Milano, si sono legati ai polsi e al corpo una catenella di quelle usate per le delimitazioni nelle file, ed hanno spiegato in una conferenza stampa improvvisata i motivi della protesta. "Non possiamo rimanere chiusi ancora - hanno detto Agostino Da Villi e Stefano Torresin - siamo pronti per aprire,rispetteremo le norme, ma non possiamo rimanere fermi".