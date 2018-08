[L'intervista] "Orban sbatte la porta in faccia a Salvini e lui lo abbraccia. Scricchiolii nel governo? Nemmeno l'opposizione vuole che cada. Ecco perchè"

Qualcosa accade nel quadro politico e governativo italiano. Molti i motivi di fibrillazione all’interno della coalizione gialloverde, dovuti in particolare alle differenti posizioni delle due anime della maggioranza sui temi inseriti anche nel contratto di governo. C’è in definitiva un senso di insoddisfazione nell’aria, da una parte e dall’altra, e perfino un giornale come il Fatto Quotidiano, non certo avverso tradizionalmente al M5s, ha espresso ultimamente forti riserve, auspicando l’attivazione di freni sulla situazione, tanto che Marco Travaglio non c’è andato per il sottile e ha scritto, riferendosi al governo, “fatelo cadere”. Ad avviso dell’ex direttore del quotidiano ed attuale editorialista, Antonio Padellaro, i motivi dei sommessi scricchiolii che pur si odono risultano facilmente individuabili.

Quali sono?

“Al centro della questione c’è un problema politico molto serio che riguarda lo strapotere del vice premier Matteo Salvini. Quello che doveva essere un equilibrio certamente molto delicato e fondato su una sorta di partecipazione paritaria alle decisioni, sulla base del famoso contratto firmato tra i Cinquestelle e il Carroccio, con il presidente del Consiglio, uomo del compromesso, incaricato di fungere da moderatore , è saltato perché uno dei contraenti ha deciso di calcare la mano. Riguardo alla questione migrazione ma non solo”.

Salvini, Conte e Di Maio

C’è un episodio in particolare che ha fatto accendere la spia rossa?

“La goccia che ha fatto traboccare il fatidico vaso è stato l’incontro di Salvini con il premier ungherese Orban, che in qualche modo ha avviato la campagna elettorale per le elezioni europee del maggio 2019, creando la pietra angolare della futura alleanza sovranista. Anche grazie all’apporto dei nazionalisti francesi , dei sovranisti austriaci e dei Paesi del gruppo di Visegrád quell’alleanza si pone l’obiettivo di conquistare il parlamento europeo. Questo è l’elemento scatenante. Fa pensare che se ci dovessero essere problemi in seguito alle decisioni delle agenzie di rating, sulla definizione del DEF (Documento di Economia e Finanza), sulle questioni inerenti il reddito di cittadinanza, il taglio delle pensioni o altro, il governo potrebbe entrare in crisi prima del superamento dell’orizzonte delle elezioni europee da tanti prefissato”.

Il Presidente Mattarella ha annullato il viaggio in Australia, forse pensa effettivamente di poter avere a che fare presto con una crisi di governo.

“Anche se i rapporti tra Di Maio e Salvini sembrano ottimi da un punto di vista personale, è evidente come ci sia uno strappo continuo da una parte e dall’altra, ora sulle problematiche migratorie, ora sulla politica estera, le pensioni, il reddito di cittadinanza, le esigenze di introduzione della flat tax, per cui uno vorrebbe utilizzare le risorse eventualmente reperite per una cosa e l’altro per il contrario”.

Effettivamente molte discussioni potrebbero nascere dalle diverse opinioni sull’utilizzo delle risorse finanziarie.

“E’ evidente, quando si è stipulato il contratto di governo si pensava che i soldi si sarebbero in qualche modo trovati, magari nell’ambito di una flessibilità della Ue. Ma l’irrigidimento europeo, sottolineato anche di recente dal commissario Ue agli Affari economici Pierre Moscovici in una sua intervista, teso a ribadire che non si può scherzare con il tetto del 3 per cento, che questo è un limite perentorio, ha creato problemi grossi. Da tal punto di vista o si trova un compromesso o sono guai”

Diventa fondamentale il ruolo del ministro all’Economia Tria.

“La figura di Tria è fondamentale. In ogni caso qualcuno deve rinunciare a qualcosa oppure si va effettivamente verso uno sfaldamento della maggioranza ed è evidente che potrebbe allora esserci davvero una crisi di governo”.

Sotto un altro aspetto, per esempio quello della immigrazione, è fondamentale il ruolo del ministro degli Affari Esteri Enzo Moavero. Anche lui cerca di mediare e trovare soluzioni di compromesso. Da poco ha detto che l’Italia è solidale ma si aspetta altrettanta solidarietà dall’Europa. Questo significa chiedere che i migranti siano ridistribuiti in tutti i Paesi dell’Unione. Anche perché altrimenti si rischia di alimentare ancora di più il sentimento anti-europeista e le istanze xenofobe. Di fare il gioco degli estremisti che vorrebbero bloccare qualsiasi disponibilità circa la gestione del problema.

“Questi ministri ‘responsabili’ cercano di trovare un equilibrio e hanno il loro punto di riferimento nel premier Conte e nel Capo dello Stato Mattarella. Si trovano ad affrontare però situazioni complicate. Riguardo all’immigrazione l’Europa alla quale ci siamo sempre rivolti ha davanti dei problemi: se cede alle richieste italiane di maggior ridistribuzione crea grossi problemi al suo interno. Ciò è evidente con Macron che si trova in difficoltà avendo in casa una Le Pen, un forte movimento nazionalista e sovranista che gli morde, per così dire, le caviglie. Allo stesso tempo i responsabili europei si rendono conto che non dando all’Italia la possibilità di respirare rispetto a tale problematica offrono spazio a chi sostiene che l’Europa non serve a nulla. Forse anche per questo il ministro della Difesa Trenta ha confessato di essere molto delusa dalla riunione che riguardava anche altri temi ma soprattutto le missioni internazionali. Siamo di fronte a una strettoia micidiale”.

Cosa c’è, in particolare, di sbagliato nel fatto che Salvini abbracci così forte Orban, esponente principale del gruppo Visegard?

“Esiste in particolare una contraddizione clamorosa che mi sorprende non venga evidenziata abbastanza, nemmeno dagli avversari di questo governo, ovvero che Salvini nel momento in cui lancia grida di dolore e di indignazione perché l’Europa non si fa carico della redistribuzione dei migranti, va a baciare la pantofola del leader della coalizione dei Paesi euroscettici che di migranti non vogliono nemmeno vedere l’ombra. Non si capisce quale sia l’interesse sul tema del ministro degli Interni italiano rispetto a chi gli sbatte la porta in faccia proprio sulla sua richiesta”.

Antonio Padellaro

Lei come lo spiega?

“E’ una contraddizione spiegabile solo con il gigantesco opportunismo di Salvini, il quale gioca su vari tavoli cercando come al casinò di vincere nel momento in cui la fortuna gira bene, non curandosi però di coordinare la linea che persegue perché gli interessa semplicemente prendere il piatto”.

C’è chi parla di un possibile intervento esterno che, manovrando per esempio sullo spread, può far crollare il governo. Un governo inviso ai poteri forti e finanziari. Pensa ci sia qualcosa di plausibile?

“E’ una di quelle bestialità che appartengono alle teorie complottiste, una idea continuamente alimentata ma infondata. E’ noto che i mercati agiscono nel loro interesse esclusivo. Investono dove c’è da investire e speculano dove c’è da speculare. Non sono una entità monolitica, non sono un Molok e nemmeno la Spectre. Certe fesserie non fanno altro che seminare confusione nel momento in cui il nostro Paese avrebbe invece bisogno di chiarezza, compattezza e determinazione per uscire da questa fase sicuramente delicata”.

Se dovesse cadere questo governo cosa potrebbe accadere? Vede la possibilità di una semplificazione del quadro politico, magari con la formazione di un nuovo Centrodestra da una parte e un nuovo Centrosinistra dall’altra? Alludo anche alla possibilità prospettata da alcuni di scissioni interne sia nel Pd che nei 5Stelle per andare alla riunione di Lega, FI e FdI su un versante e delle componenti della sinistra con una parte dei cinquestelle sull’altro. Una sorta di riordino del quadro politico esistente.

“Io credo che in questo momento non ci sia nessuno con la testa sulle spalle, sia nella maggioranza che nell’opposizione, nei mercati o a livello internazionale, che possa augurarsi la caduta di questo esecutivo. Sarebbe una catastrofe per l’Italia, e una catastrofe a ripetizione per tutti i soggetti che ho citato. Per altro l’opposizione non esiste e sta cercando di riorganizzarsi. Dunque non ha nessun interesse a far cadere il governo. Infatti non si vedono tante richieste di sfiducia. L’ipotesi di cui lei parla sta dopo il baratro, si prospetterebbe se il Paese dovesse cadere nell’abisso. Se riuscisse a risollevarsi, solo dopo, si potrebbe parlare di una simile ipotesi. Il problema è che se cade questo governo il Paese finisce nel burrone. C’è poco da fare, ed io spero non avvenga”.