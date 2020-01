La pace di Francesco è donna: il Papa la considera il barometro del tasso di umanità nel mondo

Nella giornata mondiale della pace, Francesco ha spiazzato un po’ tutti. Come ogni anno si dava per scontato che nella messa di Capodanno avrebbe ripercorso temi anticipati nel Messaggio pubblicato a metà dicembre. E invece aveva in serbo la sorpresa. Convergente con le preoccupazioni del presidente Mattarella, in ascolto delle tantissime manifestazioni per la pace, attento ai bisogni di città come Roma, Francesco ha indicato un denominatore comune per avviare e rendere concreto ogni percorso di pace oggi: la donna. La sua omelia ha giustificato l’attenzione speciale. Se il tema del Messaggio era la speranza, ora Francesco ha specificato che alla base della speranza per umanizzare il mondo c’è il riconoscimento effettivo della donna e del suo significato alla luce del Natale e del messaggio cristiano di pace. Nei confronti della donna, secondo Francesco, si sono concentrati i più diversi volti della violenza, dell’ingiustizia e della sopraffazione di cui l’umanità si è resa capace. Pertanto se si vuole efficacemente la pace, bisogna cominciare con una “rivoluzione della tenerezza” di cui la donna è la massima espressione. Non a caso anche nel mistero più grande della storia, Dio che si fa bambino, c’è in principio una donna chiamata Maria. Lei è stata il tramite che ha reso possibile a Dio di realizzare il suo piano di salvezza, calandosi egli stesso nella condizione umana per risollevarla. Gesù, il Salvatore, non è venuto al mondo come un adulto, ma come un bambino nato da donna. Se nel presepe c’è il seme del mondo nuovo, oggi le azioni per rendere effettivo questo mondo che tutti desiderano devono riconsiderare la donna. Francesco ne ha tratteggiato con efficacia l’immagine liberata da stereotipi e violenza.

Dalla donna è sorta la salvezza

“Da lei, donna, - ha detto- è sorta la salvezza e dunque non c’è salvezza senza la donna. Lì Dio si è unito a noi e, se vogliamo unirci a Lui, si passa per la stessa strada: per Maria, donna e madre. Perciò iniziamo l’anno nel segno della Madonna, donna che ha tessuto l’umanità di Dio. Se vogliamo tessere di umanità le trame dei nostri giorni, dobbiamo ripartire dalla donna”. La rinascita dell’umanità “è cominciata dalla donna. Le donne sono fonti di vita”.

A questo punto Francesco piazza le parole più scomode che non tutti gradiranno, ma che rappresentano millenni di ingiustizia nei confronti delle donne. Infatti, benché abbiano tanta rappresentatività della vita “sono continuamente offese, picchiate, violentate, indotte a prostituirsi e a sopprimere la vita che portano in grembo. Ogni violenza inferta alla donna è una profanazione di Dio, nato da donna. Dal corpo di una donna è arrivata la salvezza per l’umanità: da come trattiamo il corpo della donna comprendiamo il nostro livello di umanità. Quante volte il corpo della donna viene sacrificato sugli altari profani della pubblicità, del guadagno, della pornografia, sfruttato come superficie da usare. Va liberato dal consumismo, va rispettato e onorato; è la carne più nobile del mondo, ha concepito e dato alla luce l’Amore che ci ha salvati! Oggi pure la maternità viene umiliata, perché l’unica crescita che interessa è quella economica. Ci sono madri, che rischiano viaggi impervi per cercare disperatamente di dare al frutto del grembo un futuro migliore e vengono giudicate numeri in esubero da persone che hanno la pancia piena, ma di cose, e il cuore vuoto di amore”. Parole che colmano il vuoto di tanta politica incapace di portare sino in fondo l’impegno di dare piena e pari cittadinanza alle donne. Ma cosa c’entra la donna con la riuscita della pace? Francesco lo spiega semplicemente: “Se vogliamo un mondo migliore, che sia casa di pace e non cortile di guerra, ci stia a cuore la dignità di ogni donna. Dalla donna è nato il Principe della pace. La donna è donatrice e mediatrice di pace e va pienamente associata ai processi decisionali. Perché quando le donne possono trasmettere i loro doni, il mondo si ritrova più unito e più in pace. Perciò, una conquista per la donna è una conquista per l’umanità intera”.

Nel loro sguardo lo sguardo di Dio

Che Francesco guardi la realtà tenendo conto dello sguardo della donna emerge dalle parole su Roma ai vespri nell’ultimo giorno dell’anno, anticipatrici dell’omelia di Capodanno. Se nella città e a Roma Dio ha messo la sua tenda, dobbiamo chiedergli “la grazia di occhi nuovi, capaci di «uno sguardo contemplativo, ossia uno sguardo di fede che scopra Dio che abita nelle sue case, nelle sue strade, nelle sue piazze. Egli abita in mezzo al suo Popolo, cammina con esso e vive la sua vita. La sua fedeltà è concreta, è prossimità all’esistenza quotidiana dei suoi figli. Anzi, quando Dio vuole fare nuove tutte le cose per mezzo del suo Figlio, non comincia dal tempio, ma dal grembo di una donna piccola e povera del suo Popolo. È straordinaria questa scelta di Dio! Non cambia la storia attraverso gli uomini potenti delle istituzioni civili e religiose, ma a partire dalle donne della periferia dell’impero, come Maria, e dai loro grembi sterili, come quello di Elisabetta”. Francesco vede anche Roma con i tanti suoi problemi tenendo conto dello sguardo delle donne che meglio interpretano lo sguardo di Dio.

Tante manifestazioni nel nome della pace

“Roma non è soltanto una città complicata, con tanti problemi, con disuguaglianze, corruzione e tensioni sociali. Roma è una città in cui Dio manda la sua Parola, che si annida per mezzo dello Spirito nel cuore dei suoi abitanti e li spinge a credere, a sperare nonostante tutto, ad amare lottando per il bene di tutti”. Cambiare il mondo con gli occhi di donna, significa cambiare iniziando a valorizzare i piccoli e i poveri che vi abitano perché essi, credenti e non credenti, sono capaci di creare legami virtuosi, costruire ponti e non muri.

Le parole di Francesco hanno trovato sintonia e riscontro in tante manifestazioni che nella notte e nel giorno di Capodanno si sono svolte nel nome della pace. A Cagliari si è svolta la Marcia nazionale promossa dalla Commissione episcopale per i Problemi sociali e il lavoro della Cei, dal movimento cattolico internazionale «Pax Christi», dalla Caritas nazionale e dall’Azione Cattolica Italiana. Come sempre anche quest'anno si sono aggiunte organizzazioni, movimenti, associazioni e rappresentanze di altre chiese e confessioni cristiane.

All’origine della consuetudine di marciare per la pace la notte di Capodanno c’è la scelta di Pax Christi fatta fin dal 1968 in alternativa alla notte consumista e per dare seguito all’iniziativa di san Paolo VI di indire la Giornata Mondiale della pace. Giornata giunta oggi all’edizione numero 53.