P.za S.Carlo, si ritirano parti civili

(ANSA) - TORINO, 3 OTT - Sono state completate le trattative per il risarcimento di alcune decine di persone rimaste ferite, a Torino, nel caos scoppiato in piazza San Carlo il 3 giugno 2017 durante la proiezione su maxi-schermo della finalissima di Champions League. L'udienza preliminare riprenderà domani a Palazzo di Giustizia e nell'occasione, secondo quanto è stato anticipato, saranno formalizzate le revoche di costituzione a parte civile. Fra gli imputati del procedimento figurano la sindaca, Chiara Appendino, e l'allora questore Angelo Sanna, chiamati in causa per le carenze nell'organizzazione e nella gestione dell'evento in piazza. Le trattative con le 'persone offese' riguardano la Città di Torino e l'agenzia Turismo Torino per il tramite delle assicurazioni Unipol e Reale Mutua.