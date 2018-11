P. Civile: domani ancora piogge, allerta gialla in 10 regioni

Roma, 5 nov. (askanews) - Ancora maltempo domani, con una allerta gialla in 10 regioni. Una perturbazione di origine atlantica favorisce infatti una nuova fase di maltempo sulle regioni settentrionali, in particolare sui settori alpini. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende gli avvisi emessi nei giorni scorsi.L'avviso prevede il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco, su Piemonte e Friuli Venezia Giulia. dalle prime ore di domani, martedì 06 novembre, si prevedono inoltre precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco, su Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, martedì 6 novembre, allerta gialla sulla Valle d'Aosta e sulla Liguria, buona parte del Piemonte, Lombardia occidentale, parte del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, dell'Emilia Romagna, dell'Abruzzo e della Sardegna, nonché per la Sicilia occidentale.