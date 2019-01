Giallo risolto in Vaticano, ecco a chi appartengono le ossa rinvenute in Nunziatura

Mistero risolto in Vaticano. Le ossa ritrovate lo scorso ottobre in una dependance della Nunziatura Apostolica che i n un primo momento si era pensato potessero appartenere a Emanuela Orlandi o a Mirella Gregori sono invece di due antichi romani.

Giallo risolto

Anche l’ ipotesi che i resti potessero appartenere a un uomo morto prima del 1964 è stata superata dai i primi esami condotti dai genetisti E ora finalmente a distanza di alcuni mesi arriva la verità. Il giallo, come sottolineano anche a Chi l'ha Visto?, è stato risolto dagli scienziati di un istituto specializzato di Caserta. Gli esperti inoltre sono riusciti a ottenere due Dna di incredibile valore: le ossa sono infatti di un periodo compreso tra il 90 e il 230 dopo Cristo. Si tratterebbe di costole, denti, frammenti di cranio, femore e mascella di due antichi romani dell’età imperiale.

Le ossa sono di due romani dell'età imperiale

Come riporta Il Tempo, molto probabilmente quei resti fanno parte di un’antica necropoli. In età romana le sepolture avvenivano spesso lungo le vie d’accesso della città. Il luogo dove le ossa sono state ritrovate si trova in via Po, all’angolo con via Salaria, importante strada di collegamento tra Roma e lo sbocco al mare Adriatico, tramite il porto di Ascoli.

Caso archiviato

E ora vista l’attribuzione dei reperti ossei all’età imperiale alla Procura di Roma, che aveva aperto un’indagine per omicidio contro ignoti, non rimane che archiviare il caso. Mentre il mistero sulla scomparsa delle due ragazze rimane ancora insoluto. Inoltre la scoperta è un sostanziale stop a nuove possibili indagini sul caso di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, le due adolescenti svanite nel nulla nel 1983. La sorella di Mirella, Antonietta, nella trasmissione di Raitre ha spiegato: "Non ci speravamo tanto. Pensavamo di poter mettere fine alla storia drammatica di mia sorella Mirella, dopo 35 anni. Ma non è così". Poi ha aggiunto: "Spero solo che, dopo questo episodio, non si spengano di nuovo i riflettori. Spero che mia sorella Mirella ed Emanuela Orlandi non vengano dimenticate. Mi auguro proprio che il caso di mia sorella venga riaperto".