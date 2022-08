Trovate ossa umane in un bidone, la macabra scoperta fatta da un contadino in un terreno abbandonato

Giallo in provincia di Avellino. All'interno di un bidone in un terreno abbandonato sono state trovate ossa umane appartenenti a due persone. Sul posto, allertati da un contadino che ha notato le ossa nel bidone di plastica, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Venticano e della compagnia di Mirabella Eclano. Sono in corso gli accertamenti.

Le ossa appartengono a due persone

In seguito al macabo ritrovamento è stata avvisata anche la Procura della Repubblica di Avellino che ha nominato un medico legale. I primi accertamenti sul posto sono già stati eseguiti. Il medico legale ha accertato che si tratta di ossa umane appartenenti a due distinte persone. Le indagini proseguono per recuperare ulteriori elementi. Ma al momento sembra che nei dintorni non siano state trovate altre tracce che potrebbero aiutare a risalire all'identità delle due persone.

Disposte le analisi sui resti

Intanto sono stati disposti esami di laboratorio per estrarre il Dna. I campioni raccolti saranno poi analizzati, sequenziati e quindi confrontati con quelli delle persone recentemente scomparse, per escludere che si tratti di uno di loro. I carabinieri non escludono che si possa trattare di ossa provenienti da cimiteri, da corpi già sepolti e poi riesumati. Il bidone in plastica all'interno del quale sono state trovate le ossa era sul posto da diversi anni e non risulterebbe sia stato mosso di recente.