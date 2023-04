Che fine farà Jj4? Vivrà o sarà condannata a morte per l’uccisione del giovane runner Andrea Papi? Una risposta a questa domanda ancora non c’è. Quello che sappiamo è che in attesa del Tar, l’orsa sarà tenuta in cattività nel recinto del Centro di recupero della fauna alpina di Casteller, a Trento. Non si prevede il trasferimento, come avvenuto in passato per altri esemplari ritenuti problematici. Lo ha spiegato il Dirigente del dipartimento protezione civile, foreste e fauna della Provincia di Trento, Raffaele De Col, che ha precisato come il centro sia al momento l'unica struttura in Italia adeguata allo scopo.

Carcere di massima sicurezza per Jj4

"Abbiamo chiesto ai custodi del centro di prestare particolare attenzione a Jj4, evitando di avvicinarla in quanto particolarmente pericolosa", ha detto De Col. Il centro, posto a breve distanza dalla città di Trento, è nato come vero e proprio ospedale per animali selvatici in una zona riqualificata e rinaturalizzata allo scopo negli anni Sessanta. Solitamente, accoglie per un breve periodo gli esemplari feriti e non più in grado di vivere in modo autonomo.

Una volta guariti, gli animali vengono liberati in un ambiente adatto a loro solo se sono in grado di vivere allo stato selvatico, mentre gli esemplari che non possono tornare in libertà vengono accolti in ampi recinti.

C’è rinchiuso anche l'orso M49

Il centro, che ovviamente è off limits per visitatori, dispone di tre recinti e ospita anche l'orso M49. L'esemplare, noto a livello nazionale come Papillon, è salito alla ribalta delle cronache per le due fughe rocambolesche che lo hanno visto protagonista. Catturato nel 2019 perché ritenuto confidente, a seguito di diverse incursioni, razzie e predazioni di animali da allevamento, l'orso è riuscito a scavalcare il recinto a poche ore dal prelievo, avvenuto in valle Rendena. Come vi sia riuscito è tuttora un mistero, dato che le pareti della gabbia sono di quattro metri, dotate di fili elettrificati. La seconda fuga, invece, è avvenuta un anno più tardi, nel luglio del 2020, quando M49 è riuscito ad abbattere le inferriate della recinzione. In passato, nel centro sono stati ospitati anche gli esemplari M57 e Dj3, poi trasferiti rispettivamente in due parchi in Ungheria e Germania.

In attesa della sentenza del Tar

Proprio per la presenza delle gabbie per gli orsi, la struttura Casteller è stata al centro di diverse proteste da parte degli animalisti. A quanto specificato in conferenza stampa dal presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, ad ogni modo, per Jj4 non si prevede il trasferimento, ma si attenderà il parere del Tar di Trento sulla soppressione. "Un orso non è un gatto domestico - ha precisato De Col - e questo esemplare deve essere custodito perché particolarmente aggressivo. Al momento, siamo gli unici in Italia a disporre di una struttura con recinti in grado di poter accogliere questi animali. Certo non possiamo fare del centro del Casteller un carcere per orsi, e i tre recinti a disposizione, anche in vista del programma di riduzione degli esemplari, sono insufficienti".

La rabbia degli animalisti

Intanto, dopo la cattura dell’orsa, la rabbia degli animalisti corre sui social con l’hashtag #boicottailtrentino, in aperta polemica col governatore della Provincia di Trento Maurizio Fugatti. Centinaia i tweet di persone che assicurano che non faranno mai più vacanze in Trentino Alto Adige nè compreranno mele di quel territorio. C'è chi assicura di aver già disdetto le proprie ferie e di aver prenotato in Valle d'Aosta. "Mai più in vacanza in Trentino, i loro alberghi devono rimanere vuoti", si legge sui post. E ancora: "Mele e prodotti di altra provenienza. Per me il Trentino può morire di fame, non mi vedranno più!". "E' orribile, bisogna tirarla fuori quanto prima, spostandola nel luogo che avete individuato, possibilmente con i suoi cuccioli. È mai più in vacanza in Trentino", scrive Sara su twitter, rivolgendosi alla Lav. "Catturata l'orsa e separata dai suoi cuccioli perché tanta crudeltà?", è il commento di Francesca, con emoticon che mostrano un viso con le lacrime. Basta con la caccia alle streghe di questi politici inadeguati! Stop alla mattanza degli orsi trentini", sbraita Ipazia, mentre Roby twitta: "Volete veramente ritrovarvi in mezzo a questa gente? I loro alberghi devono restare vuoti". E Stefano dice dell'orsa catturata: "Ha fatto solo quello che ogni genitore fa. Difendere il territorio e i propri cuccioli. Il bosco è degli orsi. L'oceano è degli squali. La montagna è delle valanghe. La città è degli animali umani". E ancora: "Mi vergogno di appartenere alla stessa specie di Fugatti, siete disumani!",

Le associazioni animaliste a lavoro

Si muovono per salvare Jj4 anche le tante associazioni animaliste e promettono che difenderanno "l'orsa e i suoi piccoli in tutti i modi consentiti dalla legge". La Lega anti vivisezione (Lav) chiede al presidente Fugatti di "organizzare il trasferimento dell'orsa nel rifugio-santuario individuato all'estero dall'associazione". L'Oipa di Trento e la Lega nazionale del cane (Lnc) si sono date appuntamento per un sit-in a Trento il 21 aprile prossimo. Mentre il 23 è in programma una protesta contro il Centro faunistico Casteller dove l'orsa è rinchiusa in attesa di una sentenza. E c'è chi si preoccupa anche dei cuccioli dell'orsa catturata, come Lucy, che scrive: "uccidere l'orsa non è un omicidio ma un pluriomocidio , i suoi cuccioli sono da soli senza cibo da questa notte". "Tre cuccioli di 2 anni, da soli (per la loro sicurezza sarebbero dovuti stare con la madre fino a 3 anni)...e lei chiusa in una piccola gabbia di acciaio e cemento! Siete la vergogna dell'umanità!", aggiunge Francesca.