Orlando, reddito cittadinanza? Lo ha fatto Salvini

(ANSA) - ROMA, 14 SET - "Reddito di cittadinanza? Si possono rivedere tante cose ma se si togliesse domattina saremmo uno dei pochi Paesi in Europa a non avere uno strumento nella lotta alla povertà. Peraltro il reddito non lo abbiamo fatto noi, ma Salvini: se lo dice lui che non va bene...". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, parlando al congresso nazionale del sindacato di polizia Siap ed esprimendo il suo "no alla crociata con l'idea che se uno è povero è colpa sua". (ANSA).