Orlando: ’Peculiarità progetto Lisa sta nel fatto di avere nel lavoro la leva per il riscatto'

Roma, 8 lug. (Adnkronos) - “La peculiarità del progetto Lisa sta nel fatto di avere nel lavoro la leva per il riscatto. L’inclusione lavorativa è fondamentale per consentire alle persone con fragilità di costruire un proprio percorso di indipendenza. È la stessa strada che stiamo percorrendo con il Ministero. Il nostro obiettivo è consentire la giusta collocazione delle persone fragili nel mondo del lavoro: vogliamo che il nostro Paese abbia una rete di servizi che puntino sul rafforzamento della formazione e delle competenze”. Lo ha affermato il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, in un messaggio inviato alla Croce Rossa Italiana in occasione della presentazione dei risultati del progetto Lisa promosso dalla Cri, tenutasi questa mattina all'Auditorium Parco della Musica a Roma.