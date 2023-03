Orlando, farò ciò che è utile ma non mi candido a niente

(ANSA) - GENOVA, 03 MAR - "Io faccio il parlamentare, cerco di farlo al meglio, seguo dei dossier molto importanti. Ieri ho fatto la dichiarazione di voto sulla vicenda Ilva, voglio fare il parlamentare recuperando un rapporto con il territorio che negli anni di governo non potuto curare. Quello che sarà utile fare lo farò ma non mi candido a niente". Lo dichiara il deputato del Partito Democratico Andrea Orlando a margine di una iniziativa del partito a Genova. "Penso che sia fisiologico creare un gruppo dirigente generazionalmente più vicino a Schlein, l'idea di passare dal ministero alla segreteria del Partito Democratico la troverei un po' stravagante, non ho nessuna ambizione se non dare una mano a livello nazionale e costruire una ripartenza del Pd in Liguria", specifica Orlando. "La vittoria Elly Schlein è la vittoria di una linea politica di ispirazione al cambiamento, penso di avere i merito di aver segnalato l'esigenza di cambiare, ma nulla di più. Non sono io l'artefice della vittoria, sono uno di quelli che ha fatto sì che si comprendesse che c'era un vento che andava intercettato", conclude. (ANSA).